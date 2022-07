Investigadores do Instituto de Saúde do Luxemburgo conseguiram identificar a resposta imunitária do corpo às alergias aos amendoins.

Luxemburgo lança estudo inovador para mapear alergias em tempo real

Desvendar a resposta imunitária em tempo real das pessoas que sofrem de alergias aos amendoins é o objetivo de um estudo desenvolvido pelos investigadores do Instituto de Saúde do Luxemburgo (LIH, na sigla em inglês).

Nesta que é a primeira investigação do género foi possível identificar marcadores biológicos em crianças que poderão ajudar os médicos a avaliar como e em que circunstâncias o corpo pode reagir, o que contribuirá para criar melhores tratamentos e estratégias de prevenção deste tipo de alergias que podem ser fatais.

Como lembra o LIH, em comunicado, atualmente, as alergias alimentares afetam cerca de 30% da população, sobretudo crianças e jovens. Contudo, as opções de tratamento ainda são restritas, havendo uma carga crescente sobre os sistemas de saúde e uma necessidade de novas terapêuticas e soluções de diagnóstico.

Annette Kuehn e os investigadores do Departamento de Infeções e Imunidade do LIH têm procurado responder a esta necessidade através do controlo das reações imunitárias antes e durante o aparecimento de sintomas alérgicos aquando da ingestão de amendoins.

"As alergias alimentares têm vindo a disparar nas últimas duas décadas e não há fim à vista para esse aumento", afirma Annette Kuehn, acrescentando que se inicialmente este era sobretudo um problema pediátrico, atingindo cerca de 5% das crianças em idade pré-escolar, "hoje em dia, cada vez mais adultos são também afetados". "As opções terapêuticas são limitadas, pelo que há uma grande necessidade de ação neste domínio", frisa.

A dificuldade de identificar as alergias alimentares em tempo real

Um dos maiores problemas com as alergias alimentares, sinaliza a informação do instituto luxemburguês, é qu estas se manifestam de uma forma "extremamente personalizada". Enquanto em alguns doentes a alergia se traduz em sintomas no trato gastrointestinal, noutros casos revela-se na pele ou em episódios de asma aguda grave ou inchaço na garganta, "com diferentes graus de severidade com base em diferentes limiares do alergénio", refere o LIH.

Por isso, a gravidade da alergia alimentar é difícil de prever, numa base individual, o que pode dificultar o trabalho dos profissionais de saúde quando tentam avaliar qual a resposta alérgica a dar a cada caso.

Como pode o estudo luxemburguês ajudar

A investigação do novo estudo do LIH, desenvolvido em parceria com a Unidade Nacional de Alergologia-Imunologia no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), visou, por isso, tentar encontrar diferentes marcadores biológicos no sangue das crianças com suspeita de alergia a amendoins durante uma exposição controlada a este alimento.

O objetivo dos investigadores era identificar marcadores que lhes permitissem prever a forma como a pessoa poderia responder à exposição aos amendoins, incluir não só se a criança produzia alguma reação aos amendoins, mas também quais os sintomas que evidenciava e com base em que quantidade de amendoins.

O estudo analisou 26 crianças com uma média de idades de sete anos e meio, bem como sete adultos tolerantes aos amendoins. Foram recolhidas amostras dos participantes antes, durante e uma hora após o início de quaisquer sintomas, depois de administradas doses controladas de amendoim, sob supervisão médica no CHL. ~

Foi possível identificar grupos de crianças que toleraram doses mais altas

A equipa concluiu que das assinaturas imunitárias dos participantes, foi possível distinguir aqueles que tiveram resposta alérgica e os que não tiveram. Nos casos de resposta alérgica, verificou-se que as células imunitárias sanguíneas tendem a ser em menor número, mas com uma maior expressão de biomarcadores, indicando que estas células estão mais bem equipadas para entrar nos tecidos afetados, resultando em sintomas.

Já os doentes sem reação alérgica, apesar de terem recebido uma resposta suficientemente elevada de alérgenos ainda apresentavam sinais de inflamação contínua, mas de uma forma muito mais controlada, com células menos capazes de penetrar os tecidos afetados.

Outra das novidades desta investigação foi a capacidade de identificar grupos de crianças que toleraram doses mais altas ou mais baixas de amendoins antes de desenvolver uma resposta alérgica, tendo os resultados conseguido determinar se os sintomas experimentados por elas estavam mais relacionados com a pele ou o trato gastrointestinal.

O documento do LIH realça que estas conclusões significam que este tipo de análise pode revelar-se extremamente útil no diagnóstico e monitorização de respostas clínicas às alergias que são tantas vezes difíceis de identificar pelos profissionais de saúde.

"Este é o primeiro estudo in-humano a analisar diretamente a resposta imunitária in-vivo durante reações aos alimentos. Os biomarcadores sanguíneos não só poderão ajudar a reduzir os desafios alimentares de diagnóstico, mas com o conhecimento que adquirimos, analisando a nossa resposta imunitária in-vivo, podem, em última análise, permitir-nos melhorar o tratarmento e prevenir as alergias alimentares no futuro", explica Rebecca Czolk, investigadora de doutoramento no LIH e co-autora do estudo, que foi recentemente publicado na revista 'Allergy'.

