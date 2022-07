Uma em cada dez pessoas já suspeitou de um caso de exploração sexual de menores enquanto estava de férias. Dessas, uma em cada quatro não soube o que fazer nem a quem se dirigir. Saiba como denunciar.

ECPAT Luxemburgo

Luxemburgo. ONG lança alerta contra turismo sexual de menores

Diana ALVES Uma em cada dez pessoas já suspeitou de um caso de exploração sexual de menores enquanto estava de férias. Dessas, uma em cada quatro não soube o que fazer nem a quem se dirigir. Saiba como denunciar.

Com férias de verão e viagens à porta, a ECPAT Luxemburgo lança um alerta. Se testemunhar alguma situação relacionada com o turismo sexual de menores, avise as autoridades.

Este tipo de situação é mais comum do que se pensa: um inquérito do instituto Ilres, realizado em 2019, revelou que uma em cada dez pessoas já suspeitou de um caso de exploração sexual de menores enquanto estava de férias. Dessas, uma em cada quatro não soube o que fazer nem a quem se dirigir.

Liv. O rosto da coragem contra os abusos sexuais Vítima de abusos sexuais aos 14 anos, a jovem é co-autora de uma petição que chegou ao Parlamento e pede penas mais duras para os agressores.

Casos suspeitos devem ser denunciados através do site oficial, que está disponível em francês, inglês, alemão e português.

Para prevenir estes crimes, a organização não-governamental (ONG) ECPAT lança uma nova campanha de sensibilização, através da difusão de informação útil e de um curto vídeo, em francês e em luxemburguês, nas redes sociais. O vídeo explica a importância de assinalar qualquer caso suspeito de exploração sexual de menores e o que fazer nestas circunstâncias.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O objetivo da iniciativa “Je vois je réagis /Ech gesinn ech reagéieren” (‘Vejo, reajo’, numa tradução livre para português) é que as pessoas que vão viajar estejam atentas e saibam como agir nestes casos, de forma a proteger as crianças, tanto no Luxemburgo, como no estrangeiro.

A organização lembra que os criminosos aproveitam-se por vezes do facto de estarem no estrangeiro para explorar sexualmente os menores. Crimes que, segundo a ECPAT, acontecem tanto em viagens de lazer como de negócios, no país ou lá fora.

Em causa poderão estar prostituição, produção e difusão de pornografia infantil ou abuso sexual de menores.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.