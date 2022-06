A maioria dos indicadores de bem-estar, analisados pelo Statec, aumentaram em 2021 recuperando face a descidas no primeiro ano da pandemia (2020). No entanto, questões mais subjetivas como o sentimento de solidão começam a tornar-se um problema nos jovens.

Índice de Bem-Estar

Luxemburgo. Jovens sentem-se mais solitários e insatisfeitos com a vida

Ana TOMÁS A maioria dos indicadores de bem-estar, analisados pelo Statec, aumentaram em 2021 recuperando face a descidas no primeiro ano da pandemia (2020). No entanto, questões mais subjetivas como o sentimento de solidão começam a tornar-se um problema nos jovens.

Em 2021, os jovens residentes no Luxemburgo sentiram-se mais solitários e a satisfação com a sua vida diminuiu. A conclusão é do mais recente Índex de Bem-Estar do país, publicado esta quinta-feira pelo Statec e apresentado de manhã pelo diretor deste organismo, Serge Allegrezza, na conferência internacional sobre o bem-estar e a sua importância para as políticas públicas - "Well-Being 2022: Knowledge for Informed Decisions" - que decorre na capital do Grão-Ducado até sábado.

De acordo com o relatório do gabinete de estatísticas luxemburguês, a solidão está a tornar-se um problema significativo para a faixa mais jovem dos residentes, afetando 15,5% da população com idades entre os 16 e os 24 anos. Esta percentagem é superior em 10 pontos percentuais à do grupo etário dos 50 aos 64 anos, onde apenas 5% se queixam de solidão. Ao mesmo tempo, os jovens manifestam também uma diminuição na satisfação e felicidade com a sua vida, referem as conclusões do índex.

No terceiro trimestre de 2021, 8,1% dos residentes afirmaram sentir-se sempre ou na maior parte do tempo solitários. Entre eles, afirmaram sentir-se dessa forma 12,9% dos jovens com idades entre os 16 e os 24 anos e 9% da faixa etária dos 50 e 64 anos. No quarto trimestre do ano, a taxa aumentou para 9,1% entre o total da população analisada.

Apesar disso, a esmagadora maioria, ou seja quatro em cada cinco residentes, nunca ou raramente teve esta sensação (79,5%), e destes, 41,3% disseram mesmo nunca ter experimentado a sensação de solidão.

Satisfação com a vida e felicidade

O Statec pediu aos residentes que classificassem, em cada trimestre de 2021 e numa escala até dez, a satisfação com a sua vida e felicidade atuais, assim como as perspetivas de satisfação com a sua vida futura.

Em termos globais, os residentes mostraram-se mais satisfeitos com a sua vida atual e menos otimistas com o seu futuro.

A pontuação mais alta, indica o relatório, foi dada à satisfação com a vida atual e alcançada no terceiro trimestre de 2021: uma pontuação de 7 em 10. O nível de satisfação diminuiu ligeiramente no quarto trimestre para 6,7 em 10.

Em segundo lugar, a seguir à satisfação com a vida atual, a sensação de estar feliz colheu as melhores pontuações por parte dos residentes no Luxemburgo, com pontuações médias de 6,4 em 10, no terceiro trimestre, e 6,7 em 10, no quarto.

Finalmente, mais abaixo, surge então a satisfação com a vida futura, que obteve 6,3 pontos em 10, no terceiro trimestre, e 6,5 na mesma escala, no quarto.

Indicadores de bem-estar subiram em 2021

No ano de 2021, os indicadores analisados no Índice de Bem-estar do Luxemburgo (LIW, na sigla em inglês) foram os dos domínios do emprego, educação e saúde, o indicador "rendimento e riqueza", sobre as dificuldades em fazer face às despesas, bem como o PIB per capita.

Segundo o Statec, todos estes indicadores recuperaram no último ano, "alguns muito fortemente após um declínio mais ou menos significativo em 2020", sublinha o organismo.

As recuperações mais substanciais foram observadas para os indicadores que sofreram as quedas mais acentuadas em 2020. Ou seja, os itens referentes à formação contínua de adultos, ainda que este não tenha para já recuperado para os níveis pré-pandémicos, a taxa de desemprego e as dificuldades em fazer face às despesas.

Em termos de análise a longo prazo, isto é, desde 2010, os indicadores de educação (educação superior e formação contínua de adultos) continuam a ser os únicos a ter melhorado, com valores acima dos 130 pontos - o valor de referência é 100 pontos. Já os indicadores de emprego, sem ser a taxa de emprego (que obteve 105 pontos), ainda têm de recuperar, estando abaixo do nível de 2010, mesmo com o aumento verificado em 2021: taxa de desemprego (87 pontos) e trabalho a tempo parcial involuntário (85 pontos).

O Statec sublinha também que o indicador da saúde foi o único que não diminuiu em 2020, tendo vindo a crescer continuamente desde 2018 e voltando ao seu nível de 2010 em 2021 (101 pontos).

Por outro lado, as emissões de gases com efeito de estufa aumentaram após uma queda acentuada em 2020, devido aos confinamentos, o que resulta numa perda de pontos no índice em 2021.

Em contrapartida, o PIB per capita melhorou significativamente em 2021 (137 pontos) face ao ano anterior, resultante da recuperação económica.

