Luxemburgo. Jovens com 15 anos vão trabalhar em média 33,9 anos

O Luxemburgo é um dos países da União Europeia onde os jovens vão futuramente trabalhar menos ao longo da vida. De acordo com dados publicados pelo gabinete europeu de estatísticas, Eurostat, em média, os residentes agora com 15 anos de idade vão passar cerca de 33,9 anos da sua vida a trabalhar, dois anos abaixo da média da UE (35,9). O Luxemburgo é o sétimo país da UE com a média mais baixa.

adJá Portugal é o sétimo país com a média mais alta, com 38,2 anos de trabalho, cerca de dois anos acima da média europeia. Suécia (42 anos), Holanda (41) e Dinamarca (40) são os países onde se espera que os jovens agora com 15 anos venham a trabalhar mais tempo ao longo da vida, enquanto Itália (32), Croácia (32,5) e Grécia (33,2) são apontados pelo Eurostat como os países com menor tempo de trabalho previsto.

