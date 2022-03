Inscrições são referentes ao ensino integrado, complementar e paralelo. Saiba como proceder.

Luxemburgo. Inscrições para cursos de português até 30 de abril

As inscrições para os cursos de ou em língua portuguesa referentes ao ensino integrado, complementar e paralelo, para o próximo ano letivo, estão abertas e decorrem até 30 de abril.

A Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo refere em comunicado que os alunos da primária vão receber, através do professor, o impresso de inscrição. O impresso deve ser depois assinado e entregue ao professor ou à Coordenação de Ensino.

As inscrições podem ser feitas também através de um formulário disponibilizado no site oficial do Instituto Camões. Neste site também é possível conhecer os cursos disponíveis nas respetivas escolas do país.

Os cursos integrados em língua portuguesa ocorrem durante o horário escolar e têm como objetivo ajudar os alunos a compreender melhor certas disciplinas dos ciclos 2, 3 e 4.

Já os cursos complementares de língua portuguesa são destinados também aos alunos dos ciclos 2 a 4, mas têm lugar fora do horário escolar, articulando o ensino primário e os programas de português do Instituto Camões.

Existem ainda os cursos paralelos de língua e cultura portuguesas destinados aos alunos do ensino primário (a partir do ciclo 2) e do ensino secundário, também fora do horário escolar. Nestes cursos, os alunos seguem os programas de português do Instituto Camões e as orientações sobre o ensino do português no estrangeiro.

Para informações suplementares, os interessados devem contactar a Coordenação do Ensino Português através do telefone +352 24 69 55 -1 ou através do email cepe.benelux@camoes.mne.pt.

