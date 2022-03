A privação de liberdade do menor é tida como “último recurso”, privilegiando o “objetivo educativo e reabilitador” em relação ao menor. O Governo pretende ainda criar jurisdições exclusivamente competentes em matéria de direito penal para menores.

Luxemburgo. Idade mínima de responsabilidade criminal fixada nos 14 anos

A ministra da Justiça, Sam Tanson, e o ministro da Educação, Infância e Juventude, Claude Meisch, apresentaram esta terça-feira novos projetos de lei sobre a criação de um direito penal das crianças e sobre o reforço da lei de proteção dos menores.

Uma das novidades é a introdução da idade mínima de responsabilidade criminal, fixada aos 14 anos. Entre outras medidas, o Gabinete Nacional da Criança passa a ter poderes nas áreas da educação e prevenção, os menores serão obrigatoriamente representados por um advogado e vão ser criados tribunais criminais para menores.

Os dois ministérios referem em comunicado conjunto que os projetos de lei estavam previstos no acordo de coligação deste Governo e que são também um compromisso assumido perante a Comissão das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.

Na prática, vai haver uma separação entre as questões ligadas a menores indiciados de terem cometido infrações penais e as questões referentes aos menores que requerem assistência, apoio e medidas de proteção.

Gabinete Nacional da Criança reforçado

Segundo Claude Meisch, “ao separar a proteção da juventude e o direito penal dos menores, o Luxemburgo fica a respeitar uma obrigação internacional”. Ao mesmo tempo, o ministro refere que o Gabinete Nacional da Criança, responsável pela assistência a crianças e jovens em perigo e às suas famílias, passa a ter poderes nas áreas da educação e prevenção.

Reforço das famílias de acolhimento

As famílias de acolhimento também vão ser “reforçadas como prestadoras de assistência à criança e à família, podendo escolher o estatuto de independente”.

Menores obrigatoriamente representados por um advogado

No âmbito do processo judicial, os ministros sublinham que as garantias processuais vão ser reforçadas. A título de exemplo, o menor será obrigatoriamente assistido por um advogado e acompanhado pelos seus representantes legais.

São também reforçados os direitos e garantias dos menores que são vítimas ou testemunhas de infrações penais, por exemplo, através de proteção e acompanhamento por profissionais especializados e por uma pessoa de confiança do menor.

A nova lei refere também que “na medida do possível, o menor deve ser mantido no seu ambiente familiar”. Os progenitores mantêm o poder parental e quem for responsável pela execução das medidas de acolhimento “terá o direito de praticar os atos habituais ao abrigo do poder parental”.

Introdução de uma idade mínima de responsabilidade criminal

O projeto de lei que introduz o direito penal de menores estabelece ainda “um processo penal adaptado às necessidades e à vulnerabilidade dos menores que atingiram a maioridade penal”, que é fixada nos 14 anos.

Para o efeito, o projeto de lei prevê o princípio de aplicação do Código Penal e do Código de Processo Penal, ao mesmo tempo que estabelece medidas derrogativas mais adequadas aos menores. A privação de liberdade do menor é tida como “último recurso”, privilegiando o “objetivo educativo e reabilitador” em relação ao menor.

Criação de tribunais criminais para menores

A criação de um verdadeiro direito penal para menores impõe ainda mudanças estruturais. É o caso da criação de jurisdições exclusivamente competentes em matéria de direito penal para menores. Paralelamente, está prevista a criação de novas estruturas e novos serviços no domínio do direito penal para menores, nomeadamente no que diz respeito ao Serviço Central de Assistência Social (SCAS).



