Ministro da Educação adianta que são casos pontuais.

Ensino primário

Luxemburgo. Há pais a optar pelo ensino em casa por causa da pandemia

Ana Patrícia CARDOSO

Apesar de, em dois anos de pandemia, as escolas terem tentado salvaguardar a segurança dos menores, há pais que optaram pelo ensino em casa para proteger os filhos da covid-19.



Numa resposta parlamentar do deputado Josée Lorsché, do Déi Gréng, o ministro da Educação, Claude Meisch, confirmou que existem "casos isolados" no ensino primário do Luxemburgo, sem adiantar números, e que os progenitores tendem a eleger um de dois motivos para tomarem a decisão: ou consideram as regras impostas no sistema educativo muito restritivas, ou exatamente o contrário, pouco seguras.

Quarentena só para alunos e professores não vacinados ou infetados A quarentena agora só se aplica a alunos e professores que não foram vacinados ou não recuperaram da doença, mesmo em caso de surto de infeções.

O pedido de escolarização em casa, possível por lei desde 2009, é submetido à direção regional e, caso seja aceite, "são realizados controlos regulares e acompanhamento de perto das famílias envolvidas", garante o governante.

Tendo em conta o melhor interesse para a criança, "se a direção da escola verificar que a escolaridade em casa não satisfaz as necessidades da criança e do seu desenvolvimento académico, esta é automaticamente matriculada na escola da sua comuna de residência", lê-se no texto.













