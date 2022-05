Apesar disso, o Grão-Ducado continuou a estar entre no grupo de Estados-membros com as taxas mais elevadas de divórcio, ocupando o sexto lugar.

Eurostat

Luxemburgo foi o país da UE onde a taxa de divórcio mais recuou no primeiro ano da pandemia

Ana TOMÁS

O Luxemburgo é um dos países da União Europeia com mais divórcios por mil habitantes, mas no ano de 2020 foi o Estado-membro onde se registou o maior recuo no fim dos casamentos, face a 2019.

Segundo um estudo publicado esta segunda-feira pelo Eurostat, no primeiro ano da pandemia as maiores diminuições nas taxas de divórcio, em comparação com os 12 meses anteriores, foram registadas no Luxemburgo (-0,8 divórcios por mil pessoas). Seguiram-se a Roménia, Lituânia, Letónia e Eslovénia (todos com -0,4).

O único país que registou um aumento, nesse ano, foi a Dinamarca (+0,9).

Já em termos absolutos, e apesar dessa descida, o Luxemburgo continuou a estar entre no grupo de países da UE com as taxas mais elevadas de divórcio, logo a seguir à Letónia, Lituânia e Dinamarca (todos com uma taxa de 2,7 divórcios por mil pessoas), Suécia (2,5) e Finlândia (2,4). No Grão-Ducado, a taxa foi de 2,3 por mil habitantes.

Em contrapartida, o menor número de divórcios em relação à população foi registado em Malta (0,5 divórcios por mil pessoas) e na Eslovénia (0,8).

Casamentos desceram mas superam número de divórcios

Apesar de ser terem registado 0,7 milhões de divórcios na UE, em 2020, o número de casamentos superou esse valor. Mesmo em pandemia, e com sucessivos confinamentos, houve cerca de 1,4 milhões de casamentos no espaço comunitário.

Ainda assim, tanto num caso como no outro, verificou-se uma tendência de descida face a 2019, quando foram contabilizados 1,9 milhões de casamentos e 0,8 milhões de divórcios.

Os Estados-membros da UE que tiveram o maior número de casamentos relativamente à população foram a Hungria (6,9 casamentos por mil pessoas), Letónia (5,6) e Lituânia (5,5).

Já as taxas mais baixas foram registadas em Itália (1,6), Portugal (1,8), Espanha e Irlanda (ambos 1,9).

No Luxemburgo, a média foi de 2,86 casamentos por mil habitantes, em 2020.





















