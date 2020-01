Depois do Sal, a 'ilha das dunas' é a segunda ilha mais turística de Cabo Verde.

Luxemburgo financia Centro de Emprego em Cabo Verde

(HB) - A ilha da Boa Vista, em Cabo Verde, já tem um Centro de Emprego e Formação Profissional. Trata-se do primeiro centro de emprego da ilha, que contou com o apoio do Luxemburgo.



A instituição, inaugurada esta segunda-feira, foi construída graças a verbas da Cooperação luxemburguesa, do Instituto do Emprego de Formação Profissional de Cabo Verde e da autarquia de Boa Vista.



A encarregada de Negócios da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde, Ângela da Cruz, referiu, citada pelo jornal Expresso das Ilhas, que o primeiro centro de emprego vai colmatar "uma necessidade que se fazia sentir nos últimos anos".

Do lado do Governo de Cabo Verde, o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, sublinhou que esta parceria, que envolve o Luxemburgo, vai “permitir dar aos jovens da ilha as qualificações que precisam” e combater a pobreza.

Segundo dados das autoridades locais, a taxa de desemprego na Boa Vista era de 19,5% em 2018.

