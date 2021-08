É necessário o máximo cuidado ao lidar com estes objetos. O melhor é não mexer e chamar logo as autoridades.

Explosivos vão parar aos centros de reciclagem com frequência

Ana Patrícia CARDOSO É necessário o máximo cuidado ao lidar com estes objetos. O melhor é não mexer e chamar logo as autoridades.

A Administração do Meio Ambiente confirmou um dado relativo ao Luxemburgo, no mínimo, peculiar. Com alguma frequências, os residentes deixam munições e explosivos nos centros de reciclagem porque não sabem como eliminá-los corretamente.

Assim, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pela Administração do Meio Ambiente, nos últimos anos nos centros de reciclagem têm surgido granadas, minas de tanques e outras formas de munições. Há ainda um caso de um residente que levou uma garrafa de nitroglicerina para um dos centros, obrigando à intervenção do serviço de desminagem do exército luxemburguês (SEDAL) para garantir a sua destruição de forma segura.

Mais recentemente, um incidente na semana passada, em Merscheid, demonstrou que tais explosivos podem constituir um risco para quem os manuseia. Um dispositivo explosivo da Segunda Guerra Mundial explodiu na semana numa área florestal. A máquina pegou fogo mas não houve feridos.

"Estas pessoas não entenderam o risco de explosão associado ao transporte desse explosivo", adverte a administração governamental no comunicado, que pede cautela às populações ao lidar com este tipo de materiais.

Caso seja o caso, o ideal é não tocar no objeto e chamar de imediato as autoridades. O SEDAL está disponível todos os dias, através do número 26 33 22-27 ou do 113, informam.

