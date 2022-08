Refugiados Autoridades holandesas sob pressão após morte de bebé de três meses em abrigo

A Cruz Vermelha já tinha avisado sobre as condições horrorosas no centro de Ter Apel. A oposição está a acusar o governo de Mark Rutte de desumanidade e uma organização de direitos humanos avançou com uma queixa-crime que vai a tribunal a 15 de setembro.