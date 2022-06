“O Luxemburgo tem de criar um quadro legal para o outono, para conseguir reagir da melhor forma, caso haja uma nova vaga de covid-19 no país”.

Covid-19

Luxemburgo está a preparar-se “legalmente” para nova vaga no outono

Susy MARTINS “O Luxemburgo tem de criar um quadro legal para o outono, para conseguir reagir da melhor forma, caso haja uma nova vaga de covid-19 no país”. Quem o diz é o virologista e membro do Conselho de peritos do governo, Claude Müller.

Aos microfones da RTL, o perito insistiu na necessidade de se criar um quadro legal, para que não seja preciso mudar a lei cada vez que algo muda na pandemia, sendo que atualmente já existem vários modelos para poder reagir às diferentes variantes da covid-19 que vão aparecendo.

Relativamente ao uso obrigatório das máscaras nos hospitais e lares para idosos, o virologista prefere manter uma atitude de precaução, uma vez que se trata de pessoas vulneráveis que têm de ser protegidas.

Sub-variante Omicron BA.5 continua a aumentar de forma exponencial no Grão-Ducado Para o outono, a ministra da Saúde não descarta o alastramento de outras estirpes da Omicron.

Claude Müller sublinha ainda que já se sabe que as vacinas deixam de ser eficazes passado algum tempo, daí a população ter de contar com mais doses de reforço. Müller acrescentou que o Conselho de peritos do Governo ainda está a elaborar um parecer sobre a vacinação parcial obrigatória.

Um tema que qualifica de “complexo”, até porque a situação muda todas as semanas. Esse parecer deverá ser divulgado em breve.



