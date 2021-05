No verão do ano passado, o Governo apelou massivamente a que as pessoas passassem as férias no país.

Luxemburgo espera atrair 2,4 milhões de turistas este verão

Susy MARTINS

Uma forma de limitar as deslocações e sobretudo de não propagar a covid-19. Para esse efeito foram distribuídos vouchers de 50 euros à população e aos transfronteiriços, para pernoitas em hotéis e parques de campismo do Grão-Ducado. Esses vales ainda estão válidos até 15 de setembro.

Para o ministro do Turismo, Lex Delles, que esta quinta-feira apresentou as prioridades do Executivo em matéria de turismo, o objetivo este ano, é que os residentes continuem a passar ‘férias cá dentro’, mas também atrair estrangeiros, sobretudo dos países vizinhos.

Sob o mote “Luxemburgo, isso são férias” (Lëtzebuerg, dat ass Vakanz, em luxemburguês) o Governo pretende promover o Grão-Ducado como um destino de férias atrativo. As ofertas turísticas são sobretudo centradas nos passeios em bicicleta ou pedonais, sem esquecer a cultura e a gastronomia do Luxemburgo.

Num estudo publicado recentemente, 56% dos europeus dizem querer viajar nos próximos meses, sendo que há 2,4 milhões de potenciais turistas dispostos a vir para o Grão-Ducado, sobretudo dos países vizinhos. Cabe agora ao país, segundo Delles, mostrar aos potenciais turistas o porquê de escolherem o Luxemburgo para passar uns dias de férias.

A campanha de promoção deverá ter um custo de 336.500 euros.

