O Grão-Ducado levou apenas 45 dias a atingir o Dia de Sobrecarga do Planeta e vive a crédito a partir de agora. Só o Qatar fica à frente no ranking da Global Footprint Network.

Luxemburgo esgotou todos os recursos naturais esta segunda-feira

Maria MONTEIRO O Grão-Ducado levou apenas 45 dias a atingir o Dia de Sobrecarga do Planeta e vive a crédito a partir de agora, segundo o ranking da ONG Global Footprint Network.

O Luxemburgo voltou a ter a segunda pior pegada ecológica do mundo pelo segundo ano consecutivo, segundo o ranking da ONG Global Footprint Network. O país alcança esta segunda-feira o Dia de Sobrecarga do Planeta, o que significa que demorou apenas 45 dias a consumir todos os recursos que pode produzir no espaço de um ano, vivendo a crédito a partir de agora.

O cálculo realizado pela organização não-governamental (ONG) internacional demonstra que se toda a humanidade tivesse um estilo de vida semelhante ao dos luxemburgueses, seriam necessários oito planetas para garantir a sua sobrevivência.

A meta crítica deste ano foi atingida um dia mais cedo do que em 2021, e quatro dias depois do Qatar (10 de fevereiro), o único país que ultrapassa o Grão-Ducado no ranking. No Luxemburgo, a sustentabilidade ambiental é posta em causa, sobretudo pelas emissões de CO2 — recorde-se que, de acordo com a Eurostat, o Luxemburgo é o país da União Europeia com mais carros por pessoa em circulação no território —, e exportação de produtos petrolíferos.

Cálculo é geral

Para fazer a estimativa destes dados, a Global Footprint Network tem em conta as emissões de CO2, o uso do solo, a pesca ou a agricultura em cada território. O cálculo é feito de forma global, atendendo ao número de habitantes de cada país. O que quer dizer que as especificidades do Luxemburgo, nomeadamente o impacto dos trabalhadores transfronteiriços no consumo dos recursos, não são tidas em consideração, o que poderia aumentar ainda mais a estimativa da Global Footprint Network.

A proliferação de uma indústria energética intensiva, o "turismo de combustível" e a dimensão do país também ajudam a explicar o lugar cimeiro que ocupa na 'lista negra' da sustentabilidade.

O Grão-Ducado posiciona-se, assim, significativamente à frente do resto da Europa. O Dia de Sobrecarga do Planeta deverá ser atingido a 26 de março na Bélgica, a 4 de maio na Alemanha e a 11 de maio em França, por exemplo.

Ação política é urgente

No geral, esta data ocorre no verão tendo sido retardada excecionalmente em três semanas em 2020 devido à paralisação de praticamente todos os setores económicos causada pela pandemia. Mas em 2021 voltou a antecipar-se de forma alarmante para 29 de julho, quase um mês antes do que no ano anterior.

De acordo com dados revelados esta segunda-feira pelo Eurostat, o Luxemburgo ocupa também a segunda posição entre os maiores produtores de resíduos na Europa, com 790 kg por cidadão, situando-se apenas atrás da Dinamarca, que registou 855 kg.



Estas informações vêm confirmar aquilo que já é sabido pelo governo luxemburguês: é preciso assumir um papel ativo na luta contra a emergência climática. No mês passado, o gabinete do cidadão para o clima ("KlimaBiergerRot", na designação luxemburguesa), reuniu-se por iniciativa do Executivo para trabalhar em propostas que possam ser implementadas na política governamental. Entre elas estão em concreto a revisão do Plano Nacional Integrado de Energia e Clima (PNEC, na sigla francesa), que deverá acontecer em 2023.

