Luxemburgo 'esgotou' recursos ambientais no dia 15 de fevereiro

Henrique DE BURGO De acordo com a ONG norte-americana Global Footprint Network, o Grão-Ducado é o segundo país com a pior pegada ecológica do planeta.

Se a população mundial vivesse como os residentes do Luxemburgo os recursos do planeta já estariam esgotados. Segundo o mais recente relatório da ONG norte-americana Global Footprint Network, o Grão-Ducado esgotou todos os recursos naturais à sua disposição na segunda-feira, 15 de fevereiro.

O relatório aponta que se toda a humanidade vivesse como o Grão-Ducado gastaria o equivalente a oito planetas (7,99). Em média, a pegada ecológica do país corresponde a 7,8 milhões de hectares globais, ou seja, 13 hectares por cada habitante do país. Só atrás do Qatar, o Luxemburgo é o segundo país com a pior pegada ecológica do planeta, em grande parte devido ao consumo de energia (combustíveis fósseis e eletricidade), refere.

A situação de 2021 piorou ainda mais em relação aos anos anteriores, conclui ainda o estudo. Em 2020 e 2019, o limite dos recursos ambientais no país foi no dia 16 de fevereiro, enquanto em 2018 tinha sido a 19 de fevereiro. Os números de 2021 revelam mesmo mais um retrocesso do Luxemburgo em relação aos últimos anos. Em 2020 e 2019, o limite dos recursos ambientais no Luxemburgo foi no dia 16 de fevereiro, enquanto em 2018 foi no dia 19 de fevereiro.

Residentes do Luxemburgo gastam até 423 kg de papel por ano Grão-Ducado é o segundo país da União Europeia (UE) com a maior produção de lixo urbano por habitante.

No que toca ao lixo o Luxemburgo também não fica bem na figura do conjunto da União Europeia. Um estudo divulgado esta terça-feira pelo gabinete de estatísticas europeu (Eurostat) mostra que o Grão-Ducado é o segundo país da União Europeia (UE) com a maior produção de lixo urbano por habitante. Em 2019, cada residente produziu 791 kg de lixo.

