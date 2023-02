O Grão-Ducado volta a ocupar um dos lugares cimeiros no cálculo do Dia de Sobrecarga da Terra.

Sociedade 4 min.

Ambiente

Grõ-Ducado esgota todos os recursos naturais esta terça-feira

Laura BANNIER O Grão-Ducado volta a ocupar um dos lugares cimeiros no cálculo do Dia de Sobrecarga da Terra.

45 dias. Foi o tempo que os luxemburgueses levaram para consumir todos os recursos naturais que o país é capaz de produzir num ano. Um triste desempenho que valeu ao Grão-Ducado o segundo lugar no pódio mundial do "Dia de Sobrecarga da Terra", atrás do Qatar (10 de fevereiro) e à frente do Canadá, os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos (13 de março).

Tal como no ano passado, este limiar crítico, calculado pela ONG Global Footprint Network, ocorre a 14 de fevereiro. Se toda a humanidade tivesse o mesmo estilo de vida que os residentes do Grão-Ducado, seriam necessários oito planetas para satisfazer as necessidades da população.

Esgotámos os recursos naturais para este ano. E agora? A partir de quinta-feira, a humanidade vive a crédito de recursos naturais.

No entanto, a realidade tem mais nuances. Enquanto que a Bélgica esgotará todos os seus recursos a 25 de março, a Alemanha a 4 de maio e a França a 5 de maio, alguns países, tais como o Congo e o Sri Lanka, não chegarão sequer a atingir esta meta.

Quando se calcula a média em todas as nações, esta ocorre normalmente no verão. Em 2020, houve um declínio excecional de três semanas nesta data devido à pandemia da covid-19. Mas, em 2021, o declínio já foi uma memória distante, com o Dia de Sobrecarga da Terra a ter lugar a 29 de julho. Em 2022, o ponto crítico foi atingido um dia antes: 28 de julho. Teria sido necessário 1,75 planetas Terra para satisfazer as necessidades da humanidade.

Trabalhadores transfronteiriços não incluídos no cálculo

Olhando para o cálculo desenvolvido pela ONG para gerar esta data, vários fatores ajudam a explicar a má classificação do Luxemburgo. Se o país tem uma das piores pegadas ecológicas do mundo, é em parte porque o método da Global Footprint Network não tem em conta a sua situação particular.

Luxemburgo é o segundo maior produtor de lixo da Europa O Grão-Ducado é apenas ultrapassado pela Dinamarca nesta lista, que contabilizou 845 kg neste período.

Por exemplo, os cidadãos transfronteiriços, que têm um impacto significativo no mercado de trabalho, não estão incluídos na equação que se baseia apenas no número de residentes. No entanto, os trabalhadores pendulares não estão isentos da sua quota-parte de poluição. A isto acresce o turismo em bomba (para abastecer o depósito), que por si só representa 1,63 dos oito planetas consumidos pelos residentes, bem como a presença de indústrias particularmente consumidoras de energia no país, tais como o aço e os pneus.

Outra limitação do cálculo são os dados utilizados para executar a equação. Os dados datam de 2018. Embora sejam fiáveis, uma vez que são da ONU, a sua atualização deixa a desejar. Por conseguinte, é impossível estimar o resultado de uma política ambiental implementada de um ano para o outro.

Estes pontos foram assinalados na sexta-feira pelo Conselho Superior para o Desenvolvimento Sustentável, que encomendou ao Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST) a análise da metodologia aplicada pela ONG, a fim de estabelecer um cálculo "destinado a refletir melhor o perfil do país e a orientar os esforços para reduzir sistematicamente a sua pegada ecológica".

Consumo dos residentes é inquestionavelmente elevado

De acordo com este novo cálculo, que pretende ser mais coerente e transparente, a pegada ecológica do Luxemburgo situa-se em 6,88 planetas. Um número melhor, mas longe de ser perfeito. Para o Conselho Superior para o Desenvolvimento Sustentável, o objetivo não era "embelezar um mau resultado", porque "é indiscutível que só o consumo dos residentes continua a ser demasiado elevado".

Portugal e Luxemburgo: os campeões em desperdiçar comida As famílias portuguesas são as campeãs do desperdício alimentar na Europa, seguidas das de Itália e Luxemburgo, revela um estudo do Eurostat. Veja quantos quilos de comida deita fora anualmente.

A iniciativa visava, sobretudo, uma melhor compreensão da pegada ecológica com vista a torná-la num indicador de que os atores, tanto políticos como industriais, mas também os cidadãos podem apropriar-se. É de notar que estes últimos podem estimar o impacto do seu estilo de vida no planeta utilizando a calculadora colocada online pela ONG. A ferramenta também fornece dicas sobre como reduzir a própria pegada de carbono.

Para o conselho, a redução da pegada ecológica do Grão-Ducado deve, antes de mais, envolver esforços para reduzir as deslocações, reduzir o consumo de carne e melhorar a reciclagem. Em termos mais gerais, é mesmo o modelo social do Luxemburgo e a sua necessidade de crescimento económico que deve ser posto em causa. Quer se utilize dados da Global Footprint Network ou da LIST, há ainda um longo caminho a percorrer para alcançar o objetivo do governo luxemburguês de reduzir as emissões de CO2 em 50 a 55% até 2030.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.