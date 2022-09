Melhor que os residentes no Luxemburgo estão os finlandeses. Em sentido contrário, Portugal está em último.

Luxemburgo entre os países europeus onde cidadãos mais praticam exercício

O Luxemburgo está entre os Estados-membros com mais cidadãos que praticam atividade física. A mais recente sondagem da Comissão Europeia sobre Desporto e Atividade Física refere que 63% dos residentes no Grão-Ducado faz exercício físico "pelo menos uma vez por semana (ou mais)".

Melhor que os residentes no Luxemburgo estão os finlandeses, com uma taxa de 71%. Em terceiro lugar estão os Países Baixos, com 60%.

Já Portugal, pelo contrário, tem a maior percentagem de pessoas que não praticam exercício: 73%, seguido pela Grécia (68%) e Polónia (65%).

A falta de tempo, de motivação ou de interesse pelo desporto são as principais razões apontadas pelas pessoas que não praticam exercício físico com regularidade.



