Luxemburgo entre os países da UE com maior descida no excesso de mortalidade

Eurostat Zona euro cresce ao ritmo mais elevado desde 2011

A economia da zona euro cresceu 2,1% no segundo trimestre do ano, face ao período homólogo. Os dados ficam em linha com o previsto pelos analistas. Este é o ritmo mais elevado desde 2011, de acordo com os dados do Eurostat, já que nos primeiros três meses daquele ano, a economia cresceu 2,9%.