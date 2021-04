Empresários contestam a decisão queixando-se da falta de lugares de estacionamento e do elevado número de obras

Luxemburgo. Empresários criticam ciclovia no bairro da Gare

O número de ciclistas na cidade do Luxemburgo triplicou na última década. Contudo, os empresários não estão satisfeitos com a instalação da ciclovia e denunciam, segundo a RTL, que os lugares de estacionamento para entregas estão a diminuir no bairro da Gare.

Depois da conclusão das obras da linha do tram, a Avenue de la Gare acaba de ver inaugurada uma via para ciclistas com o objetivo de ligar o centro da capital e de estimular o uso da bicicleta como meio de transporte.

Na zona da Gare, são vários os empresários que contestam a decisão queixando-se da falta de lugares de estacionamento e do elevado número de obras. À RTL, Thierry Abondance, proprietário de uma loja na Place de Paris, diz que não sabe para onde enviar o seu pessoal de entregas: "Há outro local próximo na Rue Glesener, mas esse também está em obras. Estava previsto concluir até 5 de março e, no entanto, permanece inacessível neste momento. A Rue d'Anvers está fechada pelo menos durante mais duas semanas, o que nos deixa sem qualquer lugar".

Outros empresários relatam problemas semelhantes, nomeadamente que os seus motoristas de entregas são multados quando não estacionam os seus veículos corretamente. Patrick Goldschmidt, vereador da cidade do Luxemburgo e responsável pelo tráfego, reconheceu o problema, mas salientou que a nova configuração é mais vantajosa para os ciclistas e melhor para o fluxo do tráfego restante.

Espera-se que as obras na Place de Paris estejam terminadas em junho e os empresários têm uma quebra-cabeças para resolver. Também segundo a RTL, o Governo e o conselho municipal não tinham o mesmo plano em relação à inauguração da ciclovia. O executivo tinha pressa em fazê-lo e o conselho desejava antes alinhar a data com a de outros locais de construção para desanuviar a situação.

