O Grão-Ducado continua no top 10 dos países europeus que mais investem na economia digital. Mas em 2020 estava melhor posicionado.

União Europeia

Luxemburgo cai para o oitavo lugar em matéria de economia digital

Susy MARTINS O Grão-Ducado continua no top 10 dos países europeus que mais investem na economia digital. Mas em 2020 estava melhor posicionado.

O Grão-Ducado continua no top 10 dos países que mais investem na economia digital, mas caiu dois lugares em relação a 2020. No relatório anual da Comissão Europeia "Digital Economy and Society Index (DESI)" divulgado recentemente o país surge em oitavo lugar no ranking que mede a performance da economia digital dos países da União Europeia, dois lugares abaixo da sexta posição do índice no ano anterior.

De acordo com os dados de 2021, à frente do Luxemburgo estão a Dinamarca, Finlândia, Suécia, Países Baixos, Irlanda, Malta, e Estónia. Entre os indicadores com a maior pontuação do Grão-Ducado destacam-se a conectividade, com o país a ocupar o quarto lugar entre os 27. "Este posicionamento deve-se sobretudo à criação de estruturas 5G e da cobertura da fibra ótica no país", congratula-se o Governo em comunicado. Mas o Governo diz que não vai ficar por aqui.

Em paralelo, o país encontra-se na sexta posição, acima da média europeia, no que toca ao número de especialistas informáticos, nomeadamente do sexo feminino. Aliás, no espaço de um ano o número de mulheres nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) aumentou 5%, para os 20% em 2021.

Aplicação móvel 'MyGuichet' ganha três novas funcionalidades Desde outubro que também já é possivel pedir e receber o registo criminal em formato digital.

No que toca aos serviços públicos digitais, o Grão-Ducado está também acima da média da UE (68,1) com 79,4 pontos em 100, com ações como a disponibilização de formulários online de serviços públicos, entre os quais o portal MyGuichet.lu é um exemplo. O relatório sublinha mesmo que o país fez grandes progressos nesta área e nota, entre outras coisas, a terceira posição na prestação de serviços públicos digitais às empresas, com uma pontuação de 97 em 100.

Reagindo a estes dados, o primeiro-ministro Xavier Bettel considera que o país está assim a ser "recompensado pelos esforços feitos". No entanto, acrescenta que não pode estagnar, pretendendo continuar a lançar tecnologias de última geração.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.