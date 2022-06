Está previsto calor intenso para os próximos dias.

Luxemburgo em alerta amarelo devido ao calor e ozono

O sul do Luxemburgo está esta quinta-feira sob alerta amarelo devido à previsão de calor intenso, com as temperaturas máximas a atingirem os 32 graus.

O alerta amarelo vai vigorar entre as 14h e as 18h. As temperaturas altas vão intensificar a formação de ozono, e poderão mesmo ser ultrapassados os níveis normais de concentração deste gás. Neste caso o alerta amarelo vigora entre as 12h e as 24h.

A elevada concentração de ozono pode ter um impacto negativo na saúde humana, sobretudo nos grupos considerados de risco: idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas. É aconselhado por isso limitar a atividade física intensa no exterior.

O alerta amarelo vai vigorar em todo o país na sexta-feira, com as temperaturas a continuar elevadas. Para sábado e domingo prevê-se ainda mais calor com os termómetros a oscilarem entre os 34 e 36 graus.

