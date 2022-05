Granizo e ventos fortes poderão ocorrer durante o dia.

Luxemburgo em alerta amarelo devido à chuva e trovoada

O Luxemburgo está sob alerta amarelo entre as 11h e as 20h desta quinta-feira, devido a forte chuva e trovoada.

O alerta do instituto de meteorologia sobre 'potencial perigo' inclui todo o território do país. O alerta amarelo é o segundo em gravidade numa escala de quatro: verde, amarelo, laranja e vermelho.

O Meteolux refere no seu site que há risco de trovoada acompanhada de forte chuva (25 l/m²), granizo entre um a três centímetros e ventos "tempestuosos".

As temperaturas vão variar entre os 16 e os 27 graus. O tempo vai melhorar na sexta-feira, ainda que com alguma nebulosidade. Os termómetros deverão registar os 26 graus de máxima, baixando no fim de semana para máximas entre os 22 e os 24 graus.

