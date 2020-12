Se o registo das emissões de CO2 e a pegada material deixada pelo consumo fossem consideradas, o Luxemburgo cairia 131 lugares na tabela, sendo a maior queda entre os 189 países analisados.

Luxemburgo em 23° lugar no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU

Se o registo das emissões de CO2 e a pegada material deixada pelo consumo fossem consideradas, o Luxemburgo cairia 131 lugares na tabela, sendo a maior queda entre os 189 países analisados.

As Nações Unidas lançaram esta terça-feira o Relatório de Desenvolvimento Humano 2020 com o título "A Próxima Fronteira: Desenvolvimento Humano e o Antropoceno". O Luxemburgo ocupa o lugar 23 no ranking que inclui 189 países e mede o progresso de uma nação a partir de três dimensões: rendimento, saúde e educação.

O país regista uma pontuação de 0,916 pontos no índice de desenvolvimento humano, com 82,3 anos de esperança média de vida, um tempo médio de escolaridade de 12,3 anos e um rendimento nacional bruto de 43,044 euros per capita.

A Noruega é o país mais desenvolvido do mundo, segundo o último Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das Nações Unidas, e seguido da Irlanda e Suíça, ambos em segundo lugar. A Região Administrativa Especial de Hong Kong, Islândia, Alemanha, Suécia, Austrália, Holanda e Dinamarca são os países que completam o topo do ranking internacional.

Entre as nações de língua portuguesa, Portugal é o melhor colocado no IDH com a posição 38 de 189. Brasil aparece na posição 84, Cabo Verde em 126 e Timor-Leste em 141. Moçambique continua na última posição da lista dos lusófonos e uma das últimas do mundo: 181. Antes estão São Tomé na 135, Angola em 149 e Guiné-Bissau na 175.

O Índice de Desenvolvimento Humano é utilizado para medir o desenvolvimento de um país não apenas pelo crescimento económico. Os seus cálculos baseiam-se em três critérios - uma vida longa e saudável, conhecimento e um nível de vida decente, de acordo com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD).

Um ranking diferente

Mas se a pressão sobre o planeta for considerada como um novo parâmetro de análise, com o registo das emissões de CO2 e a pegada material deixada pelo consumo, as pontuações deste novo índice alteram consideravelmente. O caso mais berrante é o do Luxemburgo que cairia 131 lugares na tabela e de Singapura com uma queda de 92. A Noruega cai 15 posições na lista, a Islândia cai 26 lugares, a Austrália 72 e os Estados Unidos 45.



Com este novo parâmetro de avaliação, enquanto a Costa Rica tem um aumento muito grande na classificação do IDH, o oposto é verdade para países que dependem fortemente dos hidrocarbonetos. O Luxemburgo e Singapura demonstram-no mais acentuadamente, "em grande parte refletindo as suas circunstâncias excecionais, dado que ambos são economias pequenas, altamente abertas, com um elevado rendimento per capita e uma dependência estrutural dos hidrocarbonetos para a energia", lê-se no relatório.

No caso do Luxemburgo, um elevado número de trabalhadores transfronteiriços e um imposto mais baixo sobre os combustíveis também ajudam a explicar as suas elevadas emissões per capita.

Antropoceno ou a Era dos Seres Humanos

A pandemia de covid-19 é a mais recente crise mundial, mas a menos que os seres humanos libertem o seu controlo sobre a natureza esta não será a última, segundo aponta o novo relatório do PNUD. O documento inclui um novo índice experimental sobre o progresso humano que tem em conta as emissões de dióxido de carbono e a pegada material dos diversos países.

De acordo com o relatório, "atualmente quase 80% das pessoas do mundo acreditam que é importante proteger o planeta. Mas apenas cerca de metade diz que é provável que tomem ações concretas para o salvar".

Achim Steiner, diretor do PNUD disse que os "seres humanos têm mais poder sobre o planeta do que nunca". Diante de desafios como pandemia, temperaturas recordes e uma espiral de desigualdades "é hora de usar fatores como a pandemia e as temperaturas para redefinir o que se entende por progresso, onde as pegadas de carbono e o consumo não estão mais ocultos".

Para Steiner, nenhum país alcançou ainda um desenvolvimento humano muito alto sem que tenha colocado imensa pressão sobre o planeta. A expectativa é que a atual seja a primeira geração a corrigir esse erro na que é considerada "a próxima fronteira para o desenvolvimento humano".

O relatório argumenta que à medida que as pessoas e o planeta entram numa época geológica totalmente nova, o Antropoceno ou Idade dos Seres Humanos, é momento de todos os países redesenharem os caminhos para o progresso.

Este é o 30º aniversário da publicação do documento que calcula a prosperidade dos países, mas este ano o PNUD propôs-se a redefinir o conceito de desenvolvimento, tendo em conta o impacto ambiental.

Não é a primeira vez que há alterações na forma de calcular este índice, sendo que o IDH já ajustou o cálculo à desigualdade das sociedades e também à disparidade de género. Estes dois parâmetros têm um impacto leve nas posições da lista básica, que inclui condições de vida, educação e saúde. No entanto, a inclusão de indicadores relacionados com o impacto ambiental, proporciona importantes variações na distribuição dos países que lideram a lista.

O PNUD reconhece a pressão da covid-19 sobre o IDH, mas diz que esta pandemia não será a última crise, a não ser que haja uma transformação contra as alterações climáticas.

