Luxemburgo é um dos países da UE onde as pessoas se reformam mais cedo

Ana TOMÁS Apesar de a idade legal para pedir a reforma no Grão-Ducado se situar nos 65 anos, muitos dos residentes acabam por solicitá-la bem mais cedo.

Embora os países tenham idades legais de reforma por velhice - na Europa quase todas acima dos 60 -, esse indicador nem sempre é suficiente para comparar a situação real entre os estados, uma vez que os sistemas de pensões são diferentes e a própria noção de idade legal varia. Este limiar pode ser acompanhado de circunstâncias que permitem que as pessoas se reformem mais cedo, particularmente aqueles que começaram a trabalhar numa idade mais precoce.

De acordo com os últimos dados da Comissão Europeia (2019), analisados pela AFP, os residentes do Luxemburgo estão entre os que se reformam mais cedo na União Europeia (UE) com 60,2 anos em média, embora a idade legal para pedir a reforma seja os 65 anos - com um mínimo de 120 meses (10 anos) de trabalho. Já a pré-reforma pode ser solicitada aos 57 ou 60 anos.

Na França, país vizinho e um dos que têm a idade legal de reforma mais baixa - está fixada atualmente nos 62 anos mas subirá para os 64 anos em 2030 -, as pessoas deixam o mercado de trabalho com uma idade de 62,3 anos (em média), referem os dados da Comissão Europeia.

Tanto em França como no Luxemburgo, os cidadãos pedem as suas pensões de reforma muito antes da Itália (65,5 anos), da Alemanha (64,6 anos), de Portugal (64,3 anos) e de Espanha (64,2 anos).

Em média, as pessoas na UE reformam-se aos 63,8 anos. Na maioria dos países comunitários, as mulheres aposentam-se mais cedo do que os homens. As exceções são Espanha, Itália e Bélgica.

Quanto se recebe nos países da UE?

Em 2022, a pensão mínima recebida no Luxemburgo para 40 anos de contribuições foi de 2.035,19 euros brutos, enquanto a pensão máxima definida foi de 9.422,19 euros.

Desde 1 de janeiro de 2023, as pensões passaram a ter um aumento de 2,2%. A este aumento juntar-se-ão os escalões de indexação que também se aplicam às pensões.



No caso dos reformados franceses, em média a pensão recebida equivale a 54,4% do seu último salário, enquanto na Alemanha é apenas 39,8% do último salário, de acordo com os dados da Comissão Europeia.

Os pensionistas, na UE, recebem em média 46,2% do seu último salário.

Nos países do sul da Europa, onde os salários são, no geral, mais baixos, a percentagem do último salário calculada para a reforma é maior. Em Espanha, a pensão corresponde a 77% do último salário, enquanto que em Portugal é 74% e em Itália 66,9%.

