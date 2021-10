Situação na União Europeia agravou-se de forma considerável durante a pandemia.

UE. Luxemburgo é sétimo no ranking de risco de pobreza em crianças

Em 2020, uma em cada quatro crianças da União Europeia (UE) esteve em risco de pobreza ou exclusão social, de acordo com os dados divulgados pelo Eurostat nesta quinta-feira.

Este rácio refere-se a 24,4%, se olharmos para todas as crianças com menos de 18 anos do bloco comunitário. É um aumento de 22,8% em relação a 2019 e a pandemia de covid-19 terá tido um impacto definitivo neste cenário.

Luxemburgo está no top10 de países, apresentando-se em sétimo lugar, com 24,2% dos menores do país em risco de pobreza ou exclusão social. Mais a meio da tabela, em 12º, surge Portugal, com 21,9%.

Os Estados-membros onde a situação é mais preocupante são a Roménia com 41,5%, Bulgária (33,2%), Espanha (31,8%) e Grécia (31,5%). No fim do ranking, sem grande surpresa, surge a Finlândia (14,5%), Dinamarca (13,5%), República Checa (12,9%) e Eslovénia (12,1%).

No que concerne a população em geral, de acordo com o gabinete de estatísticas europeu, Luxemburgo e Portugal estão praticamente empatados, com 20% das pessoas em risco de pobreza ou de exclusão social, uma percentagem ligeiramente abaixo da média comunitária, que se situa nos 21,9%.



