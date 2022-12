A explosão de casos covid-19 na China, depois do fim da política zero que o país implementou durante três anos, fez disparar o número de casos e alguns países já começaram a impor restrições.

Luxemburgo e Portugal não vão testar viajantes chineses para já

O Luxemburgo não vai impor restrições aos viajantes provenientes da China. Segundo o Virgule, a garantia foi dada por fonte do governo ao L'Essentiel que assegura que para já "não há planos" para impor testes covid ou outras restrições às pessoas que cheguem ao território do Grão-Ducado vindas da China.

A decisão poderá, contudo, ser alterada no futuro, caso a evolução da situação pandémica na China piore.

Desde que a pandemia começou, com os primeiros casos a serem identificados em território chinês, o governo de Pequim decidiu apostar na política "zero covid", que, durante quase três anos, manteve o país fechado ao mundo, enquanto o resto de globo se foi libertando progressivamente das restrições sanitárias.

As autoridades chinesas puseram termo à maioria das medidas contra a covid-19 a 7 de dezembro, no meio de crescentes protestos e descontentamento público e de um enorme impacto na economia após três anos de restrições.

Com explosão de casos, crematórios estão sobrecarregados na China Milhões de chineses vão deslocar-se durante as festividades do ano novo lunar, em janeiro, o que deverá contribuir para o aumento de infeções.

Desde então, a China tem assistido a uma explosão no número de casos entre os seus 1.400 milhões de habitantes, com hospitais e crematórios sobrecarregados e moradores a relatarem falta de remédios para febre.

Com o fim da política "zero covid" e o vírus a retomar a sua circulação, fazendo disparar o número de casos na China, vários países acionaram mecanismos de alerta e alguns já começaram mesmo a impor restrições a quem viaje a partir de território chinês.

Esta quarta-feira, os EUA anunciaram que vão exigir teste negativo, a partir de 5 de janeiro, para todos os viajantes provenientes da China por via aérea. Antes disso, o governo japonês já tinha decidido restabelecer os testes PCR obrigatórios para viajantes da China continental, com efeitos a partir desta sexta-feira.

Na Itália, que admite tornar obrigatório o teste à covid-19 para viajantes da China, a região da Lombardia - a que foi mais duramente afetada em Itália pela pandemia - já se antecipou e introduziu esta medida para quem chega do território chinês via aeroporto de Milão.

Na Bélgica, refere o Virgule, o presidente da câmara de Bruges apelou a medidas de controlo para qualquer pessoa vinda da China.



Em França, segundo a AFP, "o Presidente da República já pediu ao governo que tomasse medidas adequadas para proteger os franceses neste contexto, e que olhasse tanto a nível nacional como europeu".

Chineses festejam nas redes sociais fim das restrições covid As autoridades puseram termo à maioria das medidas contra a covid-19 sem aviso prévio em 7 de dezembro.

Já em Portugal, o Ministério da Saúde informou que irá manter as medidas de controlo da covid-19 atualmente em vigor. Em resposta escrita à agência Lusa, o ministério assegurou que as autoridades portuguesas estão a acompanhar a situação epidemiológica na China “em articulação com os parceiros europeus e organismos internacionais, nomeadamente no âmbito da atividade do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças”.



Comissão Europeia convoca reunião

A Comissão Europeia convocou entretanto uma reunião para esta quinta-feira, com o objetivo de discutir "possíveis medidas para uma abordagem coordenada” dos Estados-membros da União Europa (UE) à explosão de casos de covid-19 na China.

No início de dezembro, por recomendação da Comissão, os 27 concordaram em remover todas as restrições de entrada na UE para viajantes de outros países e regressar à situação pré-pandemia.

No entanto, ficou salvaguardado um “travão de emergência”, com a possibilidade de reintroduzir medidas restritivas "de forma coordenada" se a situação epidemiológica assim o exigir.

Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde (OMS) manifestou-se “seriamente preocupada” com a vaga de novos casos de covid-19 na China, e pediu a Pequim maior transparência para poder enfrentar futuras pandemias.

(Com AFP e Lusa)

