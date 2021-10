Dados do Eurostat, publicados hoje, referem que 78% das mulheres do Luxemburgo e 81% das de Portugal responderam ter realizado esse exame de rastreio ao cancro da mama, nos dois anos anteriores a 2019.

Sociedade 2 min.

Cancro da mama

Luxemburgo e Portugal entre os países da UE onde mais mulheres realizaram mamografias

Ana TOMÁS Dados do Eurostat, publicados hoje, referem que 78% das mulheres do Luxemburgo e 81% das de Portugal responderam ter realizado esse exame de rastreio ao cancro da mama, nos dois anos anteriores a 2019.

Em 2019, dois terços (66%) das mulheres, na União Europeia (UE), com idades entre os 50 e os 69 anos, relataram ter feito uma mamografia (exame mamário por raio-X) nos dois anos anteriores.

O inquérito realizado pelo European Health Interview Survey (EHIS), e publicado esta segunda-feira pelo Eurostat (gabinete de estatísticas da União Europeia, revela que Portugal e o Luxemburgo estão no grupo de países da UE onde mais mulheres reportaram ter feito esse exame de rastreio ao cancro da mama.

Confinamento aumentou tempo de espera para mamografia O cancro da mama é o mais frequente nas mulheres e faz, em média, 78 vítimas mortais por ano no Luxemburgo.

No topo da tabela está a Suécia com uma taxa de resposta positiva de 95%. Segue-se a Finlândia também acima dos 90%, com 92%, e a Dinamarca e Portugal, ambos com uma taxa superior a 80%, com 82% e 81%, respetivamente. Um pouco mais abaixo, mas entre o grupo dos países com mais mulheres, com idades entre os 50 e 0s 69 anos, a responderem ter realizado uma mamografia nos dois anos anteriores ao inquérito, estão o Luxemburgo e os Países Baixos, ambos com uma taxa de respostas positivas de 78%.

No extremo oposto, com menos de metade das mulheres com idades compreendidas entre os 50 e os 69 anos tinham feito esse exame, no mesmo período, estão a Roménia (9%), Bulgária (36%), Estónia (44%) e Letónia (49%).

Progressos e caminho a percorrer

Em 2020, um estudo do Eurostat semelhante àquele que foi publicado hoje pelo mesmo organismo, colocava o Luxemburgo em 11º. lugar da lista. De acordo com essa análise, apenas 56,3% das mulheres naquela faixa etária tinham realizado uma mamografia. Ou seja, e segundo dados do Ministério da Saúde, apenas 18.000, entre as 30.000 mulheres convidadas todos os anos a fazer a mamografia, no âmbito do programa nacional de rastreio, realizaram o exame.

Por outro lado, fazer uma mamografia no Grão-Ducado pode, também, implicar um tempo de espera elevado que pode ir até um ano.

No Luxemburgo, espera-se até um ano por uma mamografia Os quatro hospitais do Luxemburgo estão longe de responder atempadamente aos pedidos de mamografias.

A marcação do exame pode demorar entre uma semana a 12 meses, se for feita no âmbito de uma consulta individual, fora do programa de rastreio nacional. Em 2020, média do tempo de espera por uma consulta, nos quatro hospitais do país, rondava os oito meses.

O cancro da mama é o mais comum entre as mulheres e, anualmente, faz 78 por ano, no Luxemburgo.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.