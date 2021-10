Os dois países têm, cada um, cerca de 20% da sua população em risco de pobreza ou de exclusão social, de acordo com um relatório hoje revelado.

Luxemburgo e Portugal com o mesmo risco de pobreza ou exclusão social

O Luxemburgo e Portugal estão a meio da tabela do risco de pobreza ou de exclusão nos países da União Europeia, segundo um relatório divulgado esta sexta-feira, pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete de estatísticas europeu, os dois estados estão praticamente empatados, com 20% da população em risco de pobreza ou de exclusão social (dados de 2020) - uma percentagem ligeiramente abaixo da média comunitária, que se situa nos 21,9%.

Ambos os países apresentam, apesar de tudo, um recuo face ao ano anterior àquele a que os dados reportam.

O Grão-Ducado, por exemplo, registou um risco de pobreza e exclusão social de 19,9% da sua população, em 2020, e esse valor é inferior aos 20,1% registados em 2019 e, também, em 2018. Contudo, esses dois anos refletiram um aumento desse risco por comparação com os três anos anteriores e confirmaram uma tendência gradual de crescimento desde 2015, ano em que o país tinha 18,4% da população em risco de pobreza ou de exclusão social.

Já em Portugal a tendência foi oposta. Desde 2015 que a percentagem de população sob esse risco tem vindo a diminuir. Nesse ano, eram 26,4% aqueles que estavam em risco de pobreza e de serem socialmente excluídos. Uma percentagem que foi descendo progressivamente até aos 21,6%, em 2018, e 21,1%, em 2019, e que voltou a baixar em 2020, apesar da pandemia, para os 20%.

Ainda assim, as percentagens apresentadas pelos dois países são praticamente o dobro da do país que tem menos população em risco de pobreza ou de exclusão social: a República Checa, com 11,5%. Seguem-se a Eslováquia (13,8%), Eslovénia (14,3%), os Países Baixos (15,8%) e a Finlândia (15,9%).

No outro extremo da tabela, com a maior percentagem de população em risco estão a Roménia (35,8%), Bulgária (33,6%), Grécia (27,5%) e Espanha (27,0%).

Um em cada cinco europeus em risco

O mesmo relatório do Eurostat conclui que, em 2020, cerca de um em cada cinco cidadãos da União Europeia encontrava-se em risco de pobreza ou de exclusão social. Ou seja, quase 100 milhões de europeus (96,5 milhões de pessoas na UE) corriam o risco de não conseguir satisfazer todas as suas necessidades básicas e de sobrevivência.

Esse número representa 21,9% da população – um aumento face aos 21,1% de 2019 -, com o Eurostat a sublinhar que, entre este grupo, 27,6 milhões sofriam “graves privações materiais e sociais”.





