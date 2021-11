A Alemanha e Bélgica são outros dos países que vão assinar o documento conjunto que é apresentado esta quinta-feira, na COP26.

Sociedade 4 min.

COP26

Luxemburgo e Portugal assinam declaração para excluir energia nuclear do financiamento europeu

Ana TOMÁS A Alemanha e Bélgica são outros dos países que vão assinar o documento conjunto que é apresentado esta quinta-feira, na COP26.

O Luxemburgo e Portugal são dois dos países subscritores de uma declaração conjunta que exclui a energia nuclear das fontes energéticas consideradas sustentáveis e dos alvos de financiamento europeu em matéria de energia.

O documento, que é apresentado esta quinta-feira, na COP26, a cimeira do clima da ONU, que decorre em Glasgow, na Escócia, é também assinado pela Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca e Espanha.

Parlamento aprova lei sobre proteção jurídica de vítimas de acidentes nucleares Xavier Bettel disse em 2016 que o medo do Luxemburgo é a central nuclear de Cattenom e, recentemente, a Bélgica voltou a fazer referência a um futuro depósito de lixo radioativo junto à fronteira com o norte do Luxemburgo.

"Queremos deixar claro que há um conjunto de países, incluindo alguns que têm nuclear, como é o caso de Espanha, que sentem que uma coisa é a utilização da energia nuclear, e até a admissão de alguns projetos do nuclear, mas daí a ele ser considerado sustentável de forma a obter fundos comunitários para a sua construção, isso nem pensar", afirmou, citado pela Lusa, o ministro do Ambiente Português, João Matos Fernandes.

Esta declaração é assinada na mesma semana em que Emmanuel Macron anunciou, num discurso transmitido pelas TVs, que a França vai construir novas centrais nucleares.

França anuncia construção de novas centrais nucleares Chefe de Estado francês anunciou ainda uma nova lei de segurança interna que deverá dar mais poderes às forças da ordem no país, numa altura em que a violência tem dado sinais de aumento.

O relançamento do programa nuclear é um dos pontos do pacote de medidas de promoção das energias alternativas aos combustíveis fósseis que o presidente francês revelou esta terça-feira, depois de já ter anunciado que iria apostar na tecnologia dos mini-reatores nucleares.

"Vamos, pela primeira vez em décadas, relançar a construção de reatores nucleares no nosso país e continuar a desenvolver as energias renováveis", afirmou Macron.

A produção energética de França depende em dois terços de fontes nucleares. Apesar de ser considerada uma alternativa limpa aos combustíveis fósseis o risco de acidentes nucleares, como os que aconteceram em Chernobyl, na Ucrânia, ou, mais recentemente, em Fukushima, no Japão, e os perigos que envolvem para as populações e para o próprio ambiente, têm vindo a afastar muitos países dessa opção, nas políticas de transição energética, como é o caso do Luxemburgo.



Para o Grão-Ducado, a forma de atingir a neutralidade carbónica até 2030 não passa pela energia nuclear, mas pelo "desenvolvimento massivo das energias renováveis, apoio à eficiência energética e aumento das interligações entre os mercados energéticos", sublinhou o ministro da Energia e do Ordenamento do Território, Claude Turmes, no final de outubro, no auge da crise energética que obrigou os responsáveis europeus a reunirem de emergência.



As energias renováveis foram, em 2020, a principal fonte de energia na União Europeia (UE), ultrapassando pela primeira vez os combustíveis fósseis na produção de eletricidade, revela um relatório hoje divulgado pela Comissão Europeia.



Radioatividade às portas do Luxemburgo

Em maio de 2020, o Governo luxemburguês contestou, junto das autoridades belgas, o plano de depósito de lixo radioativo junto à fronteira do Luxemburgo.

População revoltada com lixo radioativo belga às portas do Luxemburgo O governo do Grão-Ducado foi apanhado de surpresa e a ministra do ambiente apela à população para se manifestar contra. Governo, autarcas e Greenpeace mostram a sua revolta ao Contacto e apontam riscos sérios.

Na altura, o Ministério do Ambiente disse ao Contacto que a proximidade do projeto belga tão próximo de localizações, como Wiltz, acarretava vários perigos. "O Luxemburgo partilha certas camadas geológicas com a Bélgica, pelo que um acidente poderia ter também um impacto potencial no Luxemburgo. Uma parte considerável das fontes de água potável do Luxemburgo provém da Bélgica. O risco transfronteiriço precisa, portanto, de ser estudado".

Ambientalistas e populações, assim como as autoridades alemãs, também se mostraram contra este projeto junto às fronteiras com o Luxemburgo e a Alemanha.

Em França, o relançamento do programa nuclear também já está a ser alvo de crítica, sobretudo pelos partidos ecologistas e da Esquerda e por organizações ambientalistas, como o Greenpeace.

Citado pela AFP, o líder de Esquerda, Jean-Luc Mélenchon, defendeu que "a energia nuclear deve ser abandonada" por ser "cara e perigosa". Uma ideia secundada pelo ecologista Yannick Jadot, que deu como exemplo os custos excessivos e o atraso do reator em construção em Flamanville, na Normandia.

O mesmo exemplo foi dado pela Greenpeace, que, em comunicado acusou o anúncio de Macron de estar "desligado da realidade".

Japão abandonou programa nuclear depois de desastre de Fukushima

Após o desastre na central nuclear de Fukushima, em 2011, que devastou a região noroeste do país, afetando 100 mil pessoas e contaminando os recursos naturais e o oceano Pacífico, o Japão decidiu que iria abandonar progressivamente a produção de energia nuclear nas décadas seguintes.

Japão prepara túnel submarino para despejar água da central nuclear de Fukushima Decisão enfrenta a oposição de países vizinhos como a Rússia, a China e, especialmente, a Coreia do Sul devido ao potencial radioativo.

Na altura, os especialistas estimaram que os trabalhos de limpeza do lixo radioativo e das zonas contaminadas poderiam levar décadas a estarem concluídos.

Antes de Fukushima, já a Alemanha e a Suíça tinham decidido abandonar a energia nuclear.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.