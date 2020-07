Luxemburgo é o único país da UE sem legislação sobre acesso aos media para pessoas com deficiência

Esta é uma das conclusões do recente estudo Media Pluralism Monitor, elaborado pelo Instituto Universitário Europeu.

Henrique DE BURGO O Luxemburgo é o único país da União Europeia que não tem uma legislação específica que garanta o acesso das pessoas com deficiência aos meios de comunicação social. Esta é uma das conclusões do recente estudo Media Pluralism Monitor, elaborado pelo Instituto Universitário Europeu.

O estudo analisou quatro grandes áreas, com o Luxemburgo a apresentar resultados piores à média europeia em duas delas. Um desses casos é o da inclusão social (acesso aos media pelas minorias, pessoas com deficiência, mulheres…), em que o Luxemburgo obtevem um "risco médio", com 61%, enquanto a média europeia, de 52%, é de menor risco.

Neste ponto, o Grão-Ducado surge como o país com a mais alta taxa de risco no indicador acesso aos media para pessoas com deficiência, com 75%, contra 33% da média europeia.

Na independência política (autonomia editorial, regulação de recursos e financiamento dos media, independência do serviço público de media...), o risco é médio, com 50%, superior aos 47% da UE. Já no domínio da proteção básica (liberdade de expressão, direito à informação…) o Luxemburgo obtém 27%, um "risco baixo", inferior à média europeia de 33%.

Por fim, na pluralidade do mercado [de media], o Luxemburgo obtém um "risco médio", com 57%, mas ainda assim mais baixo que a média europeia (64%). Neste domínio, Luxemburgo, Portugal, França e Alemanha são os únicos países que apresentam um nível de "risco baixo" para o indicador da transparência sobre os donos dos meios de comunicação social. O Grão-Ducado tem 27%, uma percentagem bastante abaixo da média europeia, que é de 52%.

Ainda neste domínio, o Luxemburgo apresenta um dos piores resultados, com "risco elevado" nos indicadores concentração de órgãos de informação (92%) e concentração de plataformas digitais (69%), enquanto a influência comercial e dos proprietários no conteúdo editorial apresenta um "risco médio", com 41%.

