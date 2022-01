Em 2020, o Grão-Ducado teve o segundo pior desempenho em termos de proporção das chamadas energias verdes no consumo energético doméstico. Todos os países do Benelux ficaram abaixo da média da UE e França não conseguiu cumprir a quota que definiu.

Luxemburgo é o segundo país da UE com menos peso de fontes renováveis no consumo energético

Ana TOMÁS

O Luxemburgo é o segundo pior país da União Europeia (UE) no que se refere ao peso das energias renováveis no consumo energético final doméstico. No Grão-Ducado, essa proporção é de 12%, o que representa cerca de metade da média comunitária, que em 2020 se situou nos 22%, segundo dados do Eurostat, o gabinete de estatísticas europeu, publicados esta quarta-feira.

Pior que o Luxemburgo está Malta, com as fontes renováveis a representarem apenas 10% da energia consumida no país. O pódio dos três piores países nessa matéria fica completo com a Bélgica, onde a proporção das renováveis se fica pelos 13%.

Abaixo da média europeia estão igualmente a França, a Alemanha e os Países Baixos, com uma proporção de 19,1%, 19,3% e 14% respetivamente.

Já topo dos países com mais peso de fontes energéticas renováveis no consumo final de energia encontra-se a Suécia. Com uma proporção de 60% destas energias limpas, mais de metade da energia do país é verde. A Suécia foi de longe o estado-membro que registou a maior quota entre os países da UE em 2020, deixando ainda a uma grande distância aqueles que melhor se posicionam a seguir, como a Finlândia , com 44%, e a Letónia, com 42%.

Portugal também nas posições cimeiras, ocupando o quinto lugar do ranking, com uma proporção de 34% de energias renováveis no consumo energético doméstico, à frente de países como a Dinamarca.

UE dá sinais encorajadores mas há países com quotas aquém do esperado

A nível da UE, a quota do consumo final bruto de energia proveniente de fontes renováveis atingiu 22% em 2020, o que, sinaliza o Eurostat, representa mais 2 pontos percentuais (pp) acima do objetivo definido para esse ano, pela diretiva europeia para promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis.

Em termos médios o valor alcançado significa um marco importante no caminho traçado pela União Europeia para atingir a neutralidade carbónica até 2050.

No entanto, entre os Estados-membros verificaram-se disparidades com alguns a ultrapassarem as suas metas nacionais e o outros a ficarem aquém do que propuseram em matéria de energias verdes em todos atingiram as metas.

Entre os 27 países da UE, 26 cumpriram ou excederam os seus objetivos para 2020. Neste último caso, incluem-se Suécia e a Croácia, que ultrapassaram ambos as metas que traçaram para uso de energias renováveis em 11%, e Bulgária com mais 7% do que o previsto. No extremo oposto, a França foi o único Estado-membro que ficou aquém do seu objetivo, com menos 3,9% do que tinha definido.

