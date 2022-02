O Grão-Ducado foi também um dos Estados-membros que mais viu subir o peso destas energias no setor dos transportes entre 2019 e 2020, sinaliza o relatório mais recente do Eurostat.

Ambiente

Luxemburgo é o quarto país da UE que mais usa energias renováveis nos transportes

Ana TOMÁS

O Luxemburgo está entre os países da União Europeia (UE) que mais utiliza energias renováveis nos meios de transportes.

A quota de fontes energéticas mais limpas, como biocombustíveis líquidos, biometano ou a chamada eletricidade "verde", nesse setor chega aos 12,6% no Grão-Ducado, colocando o país ao lado dos Países Baixos (que têm a mesma percentagem) no quarto lugar da lista de Estados-membros com o maior peso de energias renováveis nos transportes, revelam os dados do Eurostat publicados esta quarta-feira. Esta posição que contrasta com a do peso das energias verdes no consumo doméstico geral, onde o Luxemburgo tem o segundo pior desempenho da UE.

Em matéria de uso de fontes renováveis nos transportes, à frente do Luxemburgo, segundo o estudo do gabinete de estatísticas europeu que se refere a dados de 2020, estão apenas dois países: a Suécia, líder na utilização de energias renováveis nos transportes com uma quota de 31,9% - explicada pela elevada utilização de biocombustíveis - e a Finlândia a seguir, com 13,4%, pouco acima dos valores do Grão-Ducado.

Ao contrário do Luxemburgo, Portugal fica sensivelmente a meio da tabela com os combustíveis "verdes" a representarem apenas 9,7% no setor dos transportes.

No fundo da tabela, com a menor quota de utilização de fontes renováveis nos transportes e a cerca de metade da média da UE, estão a Grécia (5,3%) e a Lituânia (5,5%).

A média da União Europeia foi de 10,2%, em 2020, cumprindo assim a meta definida para as quota de energias renováveis nos transportes desse ano, no âmbito da Diretiva 2009/28/CE sobre promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis.

Luxemburgo entre os países que mais aumento a quota nos últimos anos

O Eurostat sublinha ainda que, no geral, na UE, a quota de fontes renováveis nos transportes aumentou entre 2004 e 2020, de 1,6% para 10,2%, ficando 0,2 pontos percentuais (pp) acima do nível da meta.

Entre os Estados-membros, 12 ultrapassaram a meta inicialmente definida e, no último ano do período em análise, ou seja entre 2019 e 2020, o Luxemburgo foi mesmo o que registou a segunda maior subida, com mais 4,9 pontos percentuais, só atrás da Eslovénia que subiu 5,9 pp. Em terceiro e quarto lugar do grupo com as maiores subidas ficaram a Bélgica (4,2 pp) e o Chipre (4,1 pp).

Apenas dois países, França e Finlândia, não ultrapassaram as suas metas. No caso do país vizinho, a quota manteve-se sem alteração entre 2019 e 2020, ficando-se nos 9,2%, abaixo da média da UE. Já a Finlândia, apesar de em termos globais ter a segunda maior percentagem de energias renováveis utilizadas nos transportes baixou 0,9 pp em 2020, face ao ano anterior.





