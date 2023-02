A avaliação consta do índice Numbeo 2023, que tem em conta fatores como poder de compra, esperança média de vida ou segurança.

Ranking

Luxemburgo é o quarto país com melhor qualidade de vida

Henrique DE BURGO A avaliação consta do índice Numbeo 2023, que tem em conta fatores como poder de compra, esperança média de vida ou segurança.

O Luxemburgo volta a ser apontado como um dos melhores países para se viver. Segundo o índice Numbeo 2023, que compara as diferentes estatísticas e padrões de vida do mundo, o Grão-Ducado é o quarto país com melhor qualidade de vida, com 192,9 pontos.

O que é mesmo qualidade de vida? Residentes do Luxemburgo já responderam Das cerca de 2.000 pessoas questionadas, 69% respondem que atualmente já vivem numa zona que qualificam de ideal.

O ranking tem em conta fatores como poder de compra, esperança média de vida, segurança, entre outros.

O 'top 10' é liderado pelos Países Baixos (196,7), Dinamarca (194,7) e Suíça (193,4), seguidos pelo Luxemburgo. A lista é ainda composta pela Finlândia, Islândia, Áustria, Oman, Austrália e Noruega.

Quanto ao Luxemburgo, tem como pontos fortes a segurança, a saúde, o bem-estar e a estabilidade política. Já os índices de preços da habitação, o tráfego rodoviário e a poluição têm pontuação mais baixa.

