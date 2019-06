Menos de metade das viagens feitas pelos residentes no Grão-Ducado (48%) para férias, negócios ou visitar familiares são feitas de carro.

Luxemburgo é o país onde os turistas menos usam o carro para se deslocar em viagem

Menos de metade das viagens feitas pelos residentes no Grão-Ducado (48%) para férias, negócios ou visitar familiares são feitas de carro.

O Luxemburgo é o país da União Europeia (UE) onde os turistas menos usam o carro para se deslocar em viagem de turismo e um dos Estados-membros onde mais se usa o avião.

Dados publicados hoje pelo Eurostat permitem concluir que menos de metade das viagens feitas pelos residentes no Grão-Ducado (48%) são feitas de carro. O valor contrasta com a Eslovénia, onde 85% se deslocam de carro e com Portugal, onde 80% das viagens de turismo são feitas através daquele meio de transporte.

Já comparando a utilização do avião entre os vários Estados-membros do bloco dos 28, verifica-se que os residentes no Luxemburgo são dos que mais o utilizam. Cerca de 42% de um total de 1,8 milhões de viagens de férias ou de negócios foram feitas através daquele meio aéreo, contra os 3% verificados na Roménia, por exemplo.

Em média, os turistas que residem no Luxemburgo ficam 7,1 noites fora de casa. Mais de 98% das viagens feitas foram para fora do país.

Em toda a UE, foram registadas, nesse ano, quase 1,3 mil milhões de deslocações, a grande maioria (63,5%) por carro e o resto de comboio (10,8%) e de autocarro (5,5%).

Também a nível comunitário, a grande maioria das viagens foram feitas por terra (80,9%), seguindo-se as aéreas (17,4%) e as marítimas (1,7%).