Segundo o relatório "Eficiência e qualidade da justiça na Europa", publicado recentemente pelo Conselho da Europa, o Luxemburgo tem 488 advogados por 100 mil habitantes.

Luxemburgo é o país europeu com mais advogados por habitante

Henrique DE BURGO Segundo o relatório "Eficiência e qualidade da justiça na Europa", publicado recentemente pelo Conselho da Europa, o Luxemburgo tem 488 advogados por 100 mil habitantes.

O Luxemburgo é o país europeu com mais advogados por habitante e o quinto com mais juízes. Segundo o relatório "Eficiência e qualidade da justiça na Europa", publicado recentemente pelo Conselho da Europa e referente a 2018, o Luxemburgo tem 488 advogados por 100 mil habitantes, bastante superior à média de 164 advogados nos 45 países analisados.

A completar o pódio aparecem o Chipre (458) e Grécia (399). Mais atrás na lista aparece Portugal (315). Em oposicão, na cauda estão a Moldávia (79), Bósnia (49) e Irlanda do Norte (41).

Quanto aos juízes, o Luxemburgo regista uma média de 36 por 100 mil habitantes, superior à média europeia de 21. À frente do Luxemburgo só mesmo os países balcânicos Montenegro (50), Eslovénia (41,7), Croácia (40,7) e Sérvia (37,1). Já no que toca ao número de procuradores públicos, o país tem uma média inferior à europeia (12), com 9 por 100 mil habitantes.

O estudo revela ainda que o orçamento da Justiça luxemburguesa aumentou 8% entre 2016 e 2018, com uma média de 164 euros por cada habitante para a área da Justiça (média europeia de 71,5 euros).

Assistência judiciária. Nova taxa horária dos advogados já está em vigor A nova taxa horária de assistência judiciária referente aos serviços dos advogados entrou em vigor este domingo. Em causa está a atualização do pagamento de assistência que permite garantir o acesso à Justiça para as pessoas que não têm rendimento suficiente, como está contemplado na lei.

No relatório fica a saber-se também que o Grão-Ducado é um dos cinco países, juntamente com Chipre, Mónaco, Montenegro e Macedónia do Norte, que não delegaram nenhum serviço de outsourcing em 2018.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.