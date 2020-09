Luxemburgo é o país da UE com menos alunos por professor na primária

Grão-Ducado tem nove alunos por cada professor naquele nível de ensino, menos cinco do que a média europeia de 14, revela o Eurostat.

Diana ALVES Grão-Ducado tem nove alunos por cada professor naquele nível de ensino, menos cinco do que a média europeia de 14, revela o Eurostat.

O Luxemburgo é o país da União Europeia (UE) com menos alunos por professor no ensino fundamental. Segundo dados do gabinete de estatísticas europeu (Eurostat) referentes a 2018, publicados esta quarta-feira, o Grão-Ducado tem nove alunos por cada professor neste nível de ensino, menos cinco do que a média europeia de 13,6. A seguir ao Luxemburgo estão a Grécia (9,6), Polónia (9.2) e Hungria (10,2).

A Roménia é o Estado-membro com mais alunos por docente, sendo que a média é de 19,5 alunos. A seguir aparecem a República Checa e a vizinha França, com 19,2 alunos por docente. Portugal registou um média de 12,4 (menos do que a média europeia).

Foto: Eurostat

O Eurostat sublinha que este indicador não deve ser confundido com a dimensão média das turmas, já que os dados não têm em conta casos particulares, como por exemplo o tamanho dos grupos de alunos com necessidades especiais.

Conselheiro do Governo. "Ensino doméstico não é a via mais simples" Pierre Reding, conselheiro do Governo e diretor-geral da Integração no Ministério da Educação, explica como funciona este regime mas não esconde que exige um grande envolvimento por parte dos pais.

O ensino fundamental no Luxemburgo engloba o jardim de infância (ciclo 1) e a primária (até ao ciclo 4.2) Os alunos deste nível de ensino regressam às aulas no dia 15 de setembro.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.