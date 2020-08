Taxa de 48% está muito acima da média comunitária, de apenas 8%, revelam um inquérito recente do gabinete de estatísticas da União Europeia.

Luxemburgo é o país da UE com maior taxa de estudantes de intercâmbio

Diana ALVES Taxa de 48% está muito acima da média comunitária, de apenas 8%, revelam um inquérito recente do gabinete de estatísticas da União Europeia.

O Luxemburgo tem a maior taxa de estudantes de intercâmbio da União Europeia (UE). Segundo uma sondagem recente do gabinete de estatísticas europeu (Eurostat) referentes a 2018, o Grão-Ducado destaca-se no topo da lista europeia, com uma taxa expressiva de 48%, o dobro da de Chipre (24%), que ocupa o segundo lugar, e também muito superior à média comunitária de 8%.

O Eurostat refere que a definição aplica-se a estudantes que vão estudar para outro país diferente daquele onde fizeram os estudos do secundário.

Em comparação com o ano de 2017, a taxa de estudantes que vêm para o Luxemburgo ao abrigo de programas de mobilidade aumentou um ponto percentual. A seguir ao Grão-Ducado e Chipre encontram-se a Áustria (18%), República Checa (14%) e Holanda (12%), respetivamente. Portugal iguala a média europeia com uma taxa de 8%.

Espanha (4%), Croácia e Grécia (ambas com 3%) são os Estados-membros com as taxas mais baixas.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.