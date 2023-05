Luxemburgo. É nestes setores que a hora de trabalho é mais bem paga

O custo médio da hora trabalhada no Luxemburgo varia consoante a atividade profissional.

Maria MONTEIRO O custo médio da hora trabalhada no Luxemburgo varia consoante a atividade profissional.

O custo médio de uma hora de trabalho no Luxemburgo é de 50,7 euros, revela o estudo publicado esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Este valor subiu cerca de 5,12% por ano entre 2016 e 2020.

Este aumento foi impulsionado pelo impacto da pandemia em 2020, em particular pela "redução de horas efetivamente trabalhadas neste período". Anteriormente, previa-se um aumento de 3,53% entre 2020 e 2022.

O preço da hora de trabalho varia consoante o setor. O mais alto foi registado na área das atividades financeiras e de seguros, onde os trabalhadores recebem 88,3 euros à hora. O segundo setor mais bem pago é o das atividades especializadas, científicas e técnicas, cuja hora trabalhada vale 68,3 euros.

Do lado oposto, é nos serviços administrativos e no alojamento e restauração que a hora trabalhada é mais barata, 31,4 e 30,3 euros respetivamente. Na construção, este valor é de 32,4 euros e na indústria fixa-se nos 44 euros.

Estes dados não incluem a agricultura nem a administração pública, observa o Statec.

Salários absorvem maior fatia do custo total

O custo médio da hora de trabalho no Luxemburgo é o mais alto entre os Estados-membros da União Europeia (UE). Seguem-se a Dinamarca (46,8 euros), Bélgica (43,5 euros) e França (40,8 euros). A média europeia é de 30,5 euros por hora.



"O custo elevado para o Luxemburgo decorre principalmente da estrutura do emprego no Luxemburgo, mais focada em serviços de alto valor agregado", observa o instituto de estatística.

Segundo o Statec, a maior fatia do custo da mão de obra é absorvida pelos salários (86,3%). As contribuições para a segurança social, obrigatórias ou voluntárias, e os benefícios sociais, como as indemnizações por rescisão, por exemplo, perfazem 10,1% do custo total.

As despesas relacionadas com recrutamento, formação ou fardas e equipamentos representam menos de 1% do valor pago pelas empresas.

