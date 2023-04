O Luxemburgo é o Estado-membro com a terceira maior percentagem de menores de três anos que estão sob cuidados formais, ou em creches pelo menos uma hora por semana.

Família

Luxemburgo é dos países da UE onde as crianças mais vão para a creche

Ana TOMÁS

Metade das crianças da União Europeia (UE) com menos de três anos são cuidadas exclusivamente pelos pais. Contudo, no Luxemburgo a realidade é diferente.

Segundo os dados publicados esta terça-feira pelo Eurostat, e referentes a 2021, o Grão-Ducado é o país da UE com a terceira maior percentagem de menores de três anos que estão sob cuidados formais ou em creches pelo menos uma hora por semana.

Em 2021, 36% das crianças com menos de três anos estavam nessa situação e, entre os países da UE, os Países Baixos registavam a percentagem mais elevada (74%), seguidos da Dinamarca (69%) e do Luxemburgo (62%), refere a análise do gabinete de estatísticas europeu.



Já em relação às crianças até aos três anos a cargo exclusivamente dos pais, o Grão-Ducado é o terceiro Estado-membro com menor percentagem (29,3%). Em último lugar estão os Países Baixos (13,8%) e Portugal (21,7%). No extremo oposto, com as maiores percentagens de crianças dessas idades cuidadas apenas pelos pais, estão a Roménia (77%), a República Checa (72%) e a Bulgária (68%).

Os dados referentes ao Luxemburgo refletem a dificuldade de conciliação entre a vida familiar e profissional e que levaram milhares de pessoas a assinarem, nos últimos meses, duas petições. O documento apela à criação de um subsídio que permita aos pais reduzirem o horário de trabalho e terem mais tempo para os filhos.

Os outros cuidadores

No estudo publicado esta terça-feira, o Eurostat revela ainda que, em 2021, menos de um quarto (21%) das crianças com menos de três anos eram cuidadas por amas profissionais, avós ou outros membros do agregado familiar (excluindo os pais), parentes, amigos ou vizinhos.

Esta forma de prestação de cuidados é particularmente predominante nos Países Baixos e Chipre (ambos com 45%) e na Grécia (44%). No Luxemburgo, a percentagem é de 24% e em Portugal de 39,4%.

Cuidados formais aumentam com a idade da crianças

Em 2021, a percentagem de crianças com idades compreendidas entre os três anos e a idade mínima de escolaridade obrigatória que recebiam cuidados formais era de 83,4 % (sendo de 36,2 % nas crianças com menos de três anos).

O valor mais elevado (94,8%) foi registado entre as crianças com idades compreendidas entre a idade mínima de escolaridade obrigatória e os 12 anos.

Com uma percentagem de 51,8%, a Roménia é o único Estado-membro da UE onde menos de 60% das crianças com idades compreendidas entre os três anos e a idade mínima de escolaridade obrigatória recebe algum tipo de cuidado formal.

Já o Luxemburgo encontra-se no grupo de países - com a Hungria, Suécia, Espanha, Bélgica, Países Baixos e França - onde 95% das crianças desse grupo etário beneficia desse tipo de cuidados.

