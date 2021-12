No que respeita à vacina pediátrica contra a covid-19, a taxa de aprovação dos pais com crianças entre os 5 e os 11 anos é superior à da sociedade em geral, revela estudo.

Luxemburgo. Dois terços dos pais de crianças com menos de 12 anos aprova vacina

A maioria dos pais com crianças menores de 12 anos é favorável à vacinação dos seus filhos.

A conclusão é de um inquérito conduzido pelo Fonds National de la Recherche e o Science.lu, em colaboração com a Inspeção Sanitária e a Universidade do Luxemburgo, que mostra também que a taxa de aprovação da vacina pediátrica nos pais com crianças entre os 5 e os 11 anos é superior à da sociedade em geral.



Numa amostra de 600 inquiridos, 56% manifestaram uma opinião favorável em relação às vacinas para as crianças dessas idades. Esta percentagem é 10% inferior à dos pais que têm filhos com idades compreendidas entre os 5 e os 11 anos. Entre esses pais, que representam 13% da amostra, 66% afirmaram querer que os seus filhos sejam vacinados.

"Os pais envolvidos revelam assim uma atitude mais positiva do que a população como um todo", refere o estudo, que realizado entre 27 de novembro e 5 de dezembro, antes de o Luxemburgo aprovar a vacinação daquela faixa etária.

Face à aprovação da vacina pediátrica contra a covid-19, de entre os 66% de pais favoráveis à inoculação dos seus filhos (com idades entre os 5 e os 11 anos), 47% disseram quem "muito provavelmente" vacinariam as crianças e 17% afirmaram que "provavelmente" o fariam, detalha a investigação.

Entre a totalidade dos pais inquiridos, com filhos nessas idades, 10% mostrou-se indeciso, enquanto 23% revelou pouca probabilidade de o fazer (5% disseram ser "pouco provável" e 18% "muito pouco provável").

"Neste momento, este é simplesmente o grupo etário onde o vírus circula mais. Isso não é bom para a pandemia", defende Joël Mossong, epidemiologista da Direção da Saúde, que co0ntribuiu para o estudo. O especialista refere que "é demasiado redutor olhar apenas para os riscos de saúde das crianças - que na realidade não são muito elevados - em tempos pandémicos".

"As crianças são as principais vítimas de altas incidências porque têm de ser colocadas em quarentena com tanta frequência, as rotinas escolares são interrompidas com tanta frequência, têm um elevado risco de transmitir o vírus às suas famílias - o que também é um fardo psicológico", sublinha.

Daí que o epidemiologista não olhe com surpresa para os resultados deste inquérito. "Não me surpreende que os pais sejam mais positivos sobre a vacinação dos seus próprios filhos do que a população em geral é sobre a vacinação de crianças. Eles sabem o impacto que as altas incidências têm nos seus filhos. Mas estou agradavelmente surpreendido por o número ser tão elevado", afirmou no texto de apresentação do estudo.

Em Portugal, 88% dos pais afirmavam, em outubro, que iriam vacinar os seus filhos, segundo um estudo citado ao Contacto por Margarida Gaspar de Matos, a coordenadora para a área do comportamento da task force que trabalha com o governo português.

Ao contrário do Luxemburgo, Portugal abriu já a vacinação para todas as crianças com idades entre os 5 e os 11 anos e não apenas para as crianças de risco, embora estas sejam prioritárias.

A vacina destes menores será aplicada por idade decrescente e ao longo dos próximos fins de semana, com interrupção no Natal e Ano Novo.

A primeira fase é este fim de semana, para as crianças de 10 e 11 anos. Até ao final desta terça-feira estavam já tinham sido feitos 30 mil agendamentos, "um bom indicador", como considerou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.

As restantes fases estão marcadas para janeiro: a 6 e 9 de janeiro para os 9, 8 e 7 anos, a 15 e 16 de janeiro para os 7 e 6 anos e a 22 e 23 de janeiro para as crianças de 5 anos.

Esta divisão poderá também ajudar pais indecisos ou mais reticentes em relação à vacina dos filhos a avançar. "Penso que alguns pais irão logo e outros irão na linha seguinte. Já aconteceu a mesma coisa com os adolescentes na primeira semana para a outra", refere Margarida Gaspar de Matos.

A psicóloga clínica lembra que é importante "aceitar a diversidade e os ritmos diferentes das pessoas", mesmo se a taxa de vacinação portuguesa contra a covid-19 reflete uma quase unanimidade.

"Os portugueses já mostraram que acreditam nos profissionais de saúde, agora é evidente que há um conjunto de pessoas que têm uma maior perceção de risco e da eficácia e estão logo na primeira linha para vacinar os filhos e há outros que têm algum medo e ficam à espera de ver o que acontece durante algumas semanas antes de vacinarem os seus filhos. Isto faz parte. Temos de tolerar os tempos diferentes para as pessoas e sempre tentar fortalecer esta confiança, esta perceção da eficácia, uma perceção ajustada do risco."



