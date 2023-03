A ministra da Saúde confirmou aos deputados que estão a ser analisadas diferentes possibilidades de cooperação entre diferentes estruturas para libertar as urgências hospitalares.

Saúde

Luxemburgo. Dois terços dos doentes podem ser tratados fora das urgências

Ana TOMÁS A ministra da Saúde confirmou aos deputados que estão a ser analisadas diferentes possibilidades de cooperação entre diferentes estruturas para libertar as urgências hospitalares.

Dois terços dos doentes que, no Luxemburgo, se deslocam às urgências de um hospital podem ser tratados fora desse contexto, reiterou a ministra da Saúde, esta segunda-feira, numa sessão parlamentar.

Os deputados de várias comissões, nomeadamente Saúde e Educação, reuniram-se com Paulette Lenert para fazer o ponto de situação das ações tomadas pelo governo na sequência do debate, em setembro passado, da petição 2301, "Para uma maternidade e uma unidade de emergência pediátrica aberta 24 horas por dia no Norte do Luxemburgo".



Na sessão, a ministra confirmou que o Ministério da Saúde está atualmente a analisar diferentes possibilidades de cooperação para libertar as urgências hospitalares no país, que se têm debatido com um número insuficiente de profissionais para atenderem todas as situações que acorrem aos seus serviços.

Paulette Lenert explicou que estão a ser analisadas mais possibilidades de cooperação, não só entre médicos de clínica geral e pediatras, apesar da atual carência de profissionais, com o objetivo de assegurar um tratamento mais eficiente de diferentes tipos de emergências, mas também entre hospitais e centros de saúde (maison médicales, em francês).

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.