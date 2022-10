De acordo com o Ministério da Saúde, em 2021, foram feitas apenas duas colheitas e três doações.

Luxemburgo. Doação de órgãos afetada pela pandemia

Diana ALVES

A pandemia da covid-19 afetou a doação de órgãos. Em 2021, houve apenas cinco transplantes graças a órgãos provenientes do Luxemburgo.

De acordo com o Ministério da Saúde, nesse ano, foram feitas apenas duas colheitas e três doações. Os transplantes foram feitos pelos centros da Eurotransplant, a rede europeia que gere as colheitas e os transplantes.

Lista de espera para transplantes está a aumentar A tradicional "Spinning Marathon" acontece este domingo na Luxexpo. O evento tem por objetivo sensibilizar para a questão da doação de órgãos.

No ano passado, no Luxemburgo, eram 90 – mais nove do que em 2020 – os pacientes inscritos na lista de espera por um transplante num centro no estrangeiro. Vinte seis inscreveram-se ao longo do ano. Três acabaram por falecer.

Outro dado revelado pelas ministras mostra que 32 residentes receberam um transplante num centro no estrangeiro, em 2021.

Estes dados foram divulgados em antecipação ao Dia Mundial da Doação de Órgãos que se assinala no próximo dia 17 de outubro.



