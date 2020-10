O total de doses este ano ascenderá às 120.000, um número muito superior ao dos últimos anos.

Luxemburgo deverá receber mais de 30.000 vacinas contra a gripe no início de dezembro

Diana ALVES A ministra da Saúde, Paulette Lenert, disse esta segunda-feira que o Luxemburgo deverá receber no início do mês de dezembro 30.000 vacinas contra a gripe sazonal. A este lote, virão ainda juntar-se as encomendas feitas pelas próprias farmácias.

As 30.000 vacinas foram encomendadas pela Direção da Saúde no mês de junho, depois de conversações com o Sindicato das Farmácias Luxemburguesas (SPL) sobre o aumento da procura pela vacina devido à pandemia da covid-19.

Na resposta a uma questão parlamentar do deputado Jean-Marie Halsdorf (CSV), a ministra da Saúde adiantou que, inicialmente, foram encomendadas mais de 80.000 vacinas para o ano de 2020. Cerca de 55.000 chegaram ao Luxemburgo em setembro e outras 30.000 deverão ser entregues ainda este mês.

A somar a estas, estão as adicionais 30.000 encomendadas pela Direção da Saúde em junho e ainda outras 5.000 encomendadas pelas farmácias, que também são esperadas no início de dezembro. Feitas as contas, o total ascenderá às 120.000, um número muito superior ao dos últimos anos. Segundo Lenert, o total costuma variar entre 60.000 e 80.000.

Na resposta ao deputado cristão-social, Paulette Lenert confirma também que médicos e farmácias receberam uma circular no início de setembro, a recomendar que a prioridade fosse dada aos grupos vulneráveis da população. A ministra admite, no entanto, que quando a carta chegou ao destino, já muitas farmácias estavam sem stock.

A ministra garante ainda que a recomendação para que o medicamento seja reservado aos grupos vulneráveis foi renovada a 29 de setembro e em meados de outubro. Note-se que as autoridades de saúde têm apelado à população para que tome a vacina contra a gripe este ano, não só para reduzir o número de casos, mas também para aliviar hospitais e facilitar o diagnóstico da covid-19.

