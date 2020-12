O Grão-Ducado tem contribuído para este fundo humanitário desde a sua criação, em 2006.

Luxemburgo dá 10 milhões de euros para fundo de resposta a emergências da ONU

Henrique DE BURGO O Grão-Ducado tem contribuído para este fundo humanitário desde a sua criação, em 2006.

O Luxemburgo vai atribuir 10 milhões de euros ao fundo central de resposta a emergências das Nações Unidas (ONU). Esta contribuição, para o período semestral de 2021 a 2022, foi anunciada pelo ministro da Cooperação e Ação Humanitária, Franz Fayot.

Segundo o ministro, "o número de pessoas afetadas por crises humanitárias vai atingir previsivelmente um novo recorde triste em 2021" e, nesse sentido, o Luxemburgo prevê "garantir uma ajuda humanitária que atenda às necessidades das populações afetadas por diferentes tipos de crises, de natureza cada vez mais mutável".

O Luxemburgo tem contribuído para este fundo humanitário desde a sua criação, em 2006. As contribuições deste fundo foram, por exemplo, utilizadas este ano para responder aos impactos do deslocamento massivo de populações no Burkina Faso ou dos furacões na América Central.



