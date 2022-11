A Kannerklinik está a deslocar camas e profissionais de outros serviços para responder ao forte aumento de casos de bronquiolite. As cirurgias pediátricas programadas vão ser canceladas durante duas semanas.

Sociedade 2 min.

Célula de crise

Luxemburgo. Crianças com bronquiolite esgotam camas hospitalares

Paula SANTOS FERREIRA A Kannerklinik está a deslocar camas e profissionais de outros serviços para responder ao forte aumento de casos de bronquiolite. As cirurgias pediátricas programadas vão ser canceladas durante duas semanas.

O Luxemburgo está a ser afetado por uma epidemia de bronquiolite nas crianças que estão a encher urgências e a gerar muitos internamentos nos hospitais pediátricos Kannerklinic e dos Hospitais Robert Schuman (HRS). O mesmo cenário está a acontecer em França, Portugal e Europa.

Na clínica pediátrica da Kannerklinik, do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), "todas as camas estão atualmente ocupadas, e isto diz respeito ao serviço pediátrico especializado nacional, bem como os cuidados intensivos", declarou hoje a Ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar.

"A situação é a mesma no HRS para as 12 camas do serviço pediátrico", adiantou a governante realçando que só no dia de ontem "foram hospitalizadas cinco crianças" devido a bronquiolite, neste estabelecimento.

Devido à situação preocupante, Paulette Lenert anunciou que a Kannerklinik criou uma "célula de crise" para dar resposta "à evolução do forte aumento dos casos de bronquiolite".

É para este estabelecimento que são também transferidas as crianças com a infeção respiratória que chegam ao Centro Hospitalar Emile Mayrisch (CHEM) e ao Centro Hospitalar do Norte (CHdN).

O hospital pediátrico vai lançar um plano de reforço de camas e profissionais de saúde por causa da epidemia da bronquiolite. Foto: Lex Kleren

Célula de crise

A gestão da CHL criou uma unidade de crise específica a fim de acompanhar de perto a evolução do forte aumento dos casos de bronquiolite. Atualmente, já foram adicionadas oito novas camas, e o hospital está a finalizar um plano de reajustamento dos quartos "para permitir um aumento da capacidade de internamento a curto prazo".

Para libertar mais camas para o tratamento da bronquiolite na Kannerklinik, o CHL está a dialogar com os hospitais HRS e CHEM para "otimizar o tratamento de doentes pediátricos com outras patologias", informou a ministra na resposta à questão parlamentar dos deputados do DP Carole Hartmann e Giles Baum.

Esta infeção nas crianças já levou França a adotar igualmente um plano nacional para dar resposta aos numerosos internamentos.

Bronquiolite, a doença que está a sobrecarregar as urgências pediátricas O vírus sincicial respiratório (VSR) está na origem da epidemia que tem levado várias crianças a ser hospitalizadas em França. Também há casos no Luxemburgo.

Cirurgias não urgentes canceladas

A prioridade é o tratamento das crianças com bronquiolite, vincou a ministra, explicando que por essa razão o CHL decidiu cancelar as cirurgias pediátricas programadas e não urgentes na Kannerklinik, durante as próximas duas semanas.



Além das camas, o plano passa também por um aumento de profissionais de saúde para dar resposta à situação. Assim, os profissionais do hospital de dia da Kannerklinik também poderão também passar a dar apoio às equipas que tratam as infeções do vírus sincicial respiratório (VSR), nomeadamente a bronquiolite.

Além deste reforço interno, também os profissionais de serviços pediátricos incluídos na reserva de saúde podem ser chamados para apoiar as equipas da clínica pediátrica do CHL.

Como medida de prevenção da bronquiolite, o Ministério da Saúde vai lançar uma campanha de informação para o público em geral, com conselhos e recomendações.

França. Epidemia de bronquiolite espalha-se por todo o país Surto teve um aumento de 47% no espaço de uma semana. Norte é a zona de maior intensidade do vírus.

A ministra da Saúde lembra que "o aumento de casos de bronquiolite tem sido irregular depois da pandemia da covid-19", pelo que as campanhas de sensibilização sobre as medidas de higiene preventivas se irão manter até a "situação estabilizar".





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.