A poluição causa 400 mil mortes prematuras por ano na Europa. Os números são preocupantes e o Luxemburgo já apresentou medidas para contrariar este fenómeno.

Luxemburgo cria plano de combate à poluição atmosférica e sonora

A poluição atmosférica e sonora continuam a ser as principais ameaças ambientais para a saúde na Europa, de acordo com um relatório recente da Agência Europeia do Ambiente, que divulga os números de mortes prematuras associados a estes tipos de poluição.

UE. Mais de 400 mil mortes prematuras todos os anos devido à poluição do ar A poluição ambiental está ligada ao surgimento de doenças, incluindo cancro, doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, doenças respiratórias e perturbações neurológicas, revela um estudo da Agência Europeia do Ambiente (AEA).

São mais 400 mil mortes prematuras devido à poluição atmosférica e 12 mil mortes causadas pela poluição sonora. Os números são preocupantes e o Luxemburgo já apresentou medidas para combater o fenómeno.

Planos de acção contra o ruído

O Governo luxemburguês acabar de apresentar planos de acção contra o ruído com o objetivo de reduzir a poluição sonora ambiental no Grão-Ducado. Para definir as áreas prioritárias, foi elaborado um mapa estratégico que identifica quatro fontes principais de ruído: estradas principais com mais de três milhões de passagens de veículos por ano, ferrovias principais com mais de 30 mil passagens de comboios, a aglomeração da cidade do Luxemburgo e o aeroporto do Luxemburgo.

Cada plano concentra-se numa destas fontes, propondo medidas específicas para cada uma delas. Os projetos para estes quatro planos de acção foram adoptados pelo Conselho de Governo a 25 de setembro e apresentados aos municípios. Estarão disponíveis para discussão pública por 60 dias. Durante este período, os cidadãos são convidados a enviar os seus comentários e sugestões por escrito aos seus municípios.

Como parte da consulta pública, a Administração do Ambiente está a organizar duas sessões de informação online nos dias 19 e 20 de outubro às 17 horas. Os decisores políticos, juntamente com os peritos vão apresentar cada medida em concreto e responderão a perguntas do público.

Poluição do Ar

O Programa Nacional de Poluição Atmosférica (NAPCP) foi criado para atingir os limites nacionais de emissão fixados a nível europeu pela directiva relativa aos Tectos Nacionais de Emissão (NEC) para cinco poluentes: dióxido de enxofre (SO2), compostos orgânicos voláteis não-metânicos (NMVOCs), amoníaco (NH3), óxidos de azoto (NOx) e partículas finas (PM2,5).

A maior parte destas medidas dirão directamente respeito aos sectores que emitem estes poluentes e, por conseguinte, destinam-se diretamente à indústria ou à agricultura, mas também ao público em geral, por exemplo, no caso dos sistemas de aquecimento.





