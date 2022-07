Números continuam a não ser representativos da realidade, lamenta a diretora do Planeamento Familiar.

Interrupção voluntária da gravidez

Luxemburgo continua sem estatísticas fiáveis em relação aos abortos

Diana ALVES Números continuam a não ser representativos da realidade, lamenta a diretora do Planeamento Familiar.

Os dados estatísticos sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) no Luxemburgo continuam a não ser representativos da realidade. Os únicos números conhecidos são os do Planeamento Familiar (PF). Mas esses apenas têm em conta as mulheres que recorrem aos serviços deste organismo.

As que se dirigem diretamente a um médico ou hospital estão fora destes números, referiu à Rádio Latina Catherine Chery, diretora do PF. Leia mais no artigo da Rádio Latina.

