Luxemburgo. Conselheiros propõem leitor de cartão do cidadão para evitar atrasos no consulado português

Henrique DE BURGO

Os conselheiros da comunidade portuguesa no Luxemburgo, João Verdades e Rogério Oliveira, propõem o uso de leitores de cartão do cidadão para tratar dos atos consulares através da internet e evitar assim os atrasos nos serviços do consulado no Luxemburgo.



Os leitores de cartão do cidadão permitem ter acesso autenticado, 24 horas por dia e através do portal www.eportugal.gov.pt, a centenas de atos administrativos, como renovação de documentos de identificação, alteração de morada, registo de nascimento ou acesso direto aos portais das Finanças ou da Segurança Social.



"Com a crónica situação no Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo, é tempo de procurar alternativas" que permitam aos cidadãos resolver os problemas, defendem os conselheiros, em comunicado.



Como forma de evitar ligações telefónicas sem resposta e meses de espera de atendimento ou fugir aos intermediários ilegais para marcações no consulado, os conselheiros estão a organizar a compra conjunta de vários leitores de cartão do cidadão (cerca de 10 euros cada).



Os interessados podem contactar os conselheiros através da página do Facebook Conselho das Comunidades Portuguesas – Representação do Luxemburgo.



