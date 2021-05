A participação na Expo Osaka 2025 será a 25ª vez que o Luxemburgo participa numa Exposição Mundial.

Luxemburgo confirma presença na Expo Osaka 2025

Com um atraso de um ano, a Expo2020 abre portas em outubro, no Dubai, e o Luxemburgo está lá. No entanto, o olhar está já noutros voos. O ministro da Economia, Franz Fayot, confirmou esta quarta-feira, a presença do Grão-Ducado na edição da Exposição Mundial 2025, que se vai realizar em Osaka, no Japão.

O certame de renome mundial vai acontecer de 13 de abril a 13 de outubro de 2025, em Yumeshima, uma ilha artificial na orla marítima de Osaka. Sob o tema "Desenhar a Sociedade do Futuro, Imaginar a nossa Vida do Amanhã", o evento prepara-se para acolher 175 participantes oficiais, incluindo 150 países e 25 organizações internacionais.

A temática escolhida vai ao encontro dos "Objetivos de Desenvolvimento Sustentável" (ODS) das Nações Unidas para criar uma sociedade mais inclusiva e sustentável.

Segundo o ministro da Economia, "o tema de Osaka 2025 está de acordo com a orientação e posicionamento do Luxemburgo no sentido de um desenvolvimento económico sustentável e inovador. E o Luxemburgo tem relações bilaterais muito estreitas com o Japão", sendo que este país é o segundo maior parceiro comercial do Luxemburgo na Ásia, depois da China.

O pavilhão luxemburguês já começa a ser pensado e, à partida, será mais pequeno do que o que foi construído na edição deste ano, no Dubai. "O pavilhão que iremos desenvolver para esta ocasião irá refletir perfeitamente o desejo do governo de conduzir o Grão-Ducado em direção a um futuro sustentável e inovador", afirmou o governante.

Com a participação na Expo Osaka 2025, o Luxemburgo participa pela 25ª vez numa Exposição Mundial.



