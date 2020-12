Luxemburgo como Centro Europeu de Cibersegurança? A resposta é conhecida hoje

A escolha da cidade que vai acolher o Centro Europeu de Cibersegurança é revelada esta quarta-feira. A cidade do Luxemburgo é uma das sete candidatas.

Henrique DE BURGO A escolha da cidade que vai acolher o Centro Europeu de Cibersegurança é revelada esta quarta-feira. A cidade do Luxemburgo é uma das sete candidatas, juntamente com Bruxelas, Munique, Leão, Varsóvia, Bucareste e Vílnius.

Os Estados-membros da União Europeia vão votar qual cidade será a sede do novo centro europeu de competência industrial, tecnológica e de investigação em cibersegurança. Na primeira ronda da votação, se uma cidade obtiver mais de metade dos votos é automaticamente designada como vencedora. Caso contrário, as duas cidades com mais votos passam à segunda ronda.

O Centro Europeu de Cibersegurança vai ter um investimento de 4,8 mil milhões de euros e criar perto de 60 postos de trabalho para coordenar todas as investigações de segurança cibernética na Europa.

O Luxemburgo tem como objetivo ser o "cofre-forte" de dados digitais na Europa e uma das referências do setor mundial. No geral, a Europa é um dos grandes importadores de produtos e soluções de segurança cibernética, estando altamente dependente de fornecedores de outros continentes.

Segundo as estimativas oficiais, esta atividade movimenta um mercado de 600 mil milhões de euros, prevendo-se que nos próximos anos cresça em média 17%, tanto em termos de empresas, vendas e emprego.



